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Коронавирус в ВСУ: за сутки заболели десятки военных

6 октября, 15:26

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

На изоляции находятся несколько сотен военнослужащих

В рядах Вооруженных сил Украины за минувшие сутки, 5 октября, зафиксировали 41 новый случай коронавируса. Всего в стране болеют COVID-19 687 военнослужащих.

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Как сообщает командование Медицинских сил ВСУ, за все время эпидемии в ВСУ выздоровели 2559 человек, летальных случаев – 10. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 525 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, – 123 человека.

Сообщается, что семь человек из числа новых заболевших находятся в медучреждениях, на лечении дома под наблюдением медицинской службы – 34 человека.

Ранее мы сообщали, что в рядах ВСУ зафиксировали еще одну смерть от COVID-19. Инфекция унесла жизнь работника ВСУ из Хмельницкой области.

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Также напомним, у главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака диагностировали коронавирус.

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Сообщается, что Хомчак отправился на самоизоляцию сразу же после позитивного ПЦР-теста. Он находится в удовлетворительном состоянии.

Также мы писали, когда вакцина против коронавируса появится в Украине.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Донбасс ВСУ инфекция военнослужащие заражение коронавирус COVID-19
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