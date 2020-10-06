Коронавирус в ВСУ: за сутки заболели десятки военных

В рядах Вооруженных сил Украины за минувшие сутки, 5 октября, зафиксировали 41 новый случай коронавируса. Всего в стране болеют COVID-19 687 военнослужащих.
Как сообщает командование Медицинских сил ВСУ, за все время эпидемии в ВСУ выздоровели 2559 человек, летальных случаев – 10. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 525 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, – 123 человека.
Сообщается, что семь человек из числа новых заболевших находятся в медучреждениях, на лечении дома под наблюдением медицинской службы – 34 человека.
Ранее мы сообщали, что в рядах ВСУ зафиксировали еще одну смерть от COVID-19. Инфекция унесла жизнь работника ВСУ из Хмельницкой области.
Также напомним, у главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака диагностировали коронавирус.
Сообщается, что Хомчак отправился на самоизоляцию сразу же после позитивного ПЦР-теста. Он находится в удовлетворительном состоянии.
Также мы писали, когда вакцина против коронавируса появится в Украине.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды
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