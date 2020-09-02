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Леонид Кравчук рассказал о провокациях на заседании ТКГ

2 сентября, 20:28

Игорь Рец Игорь Рец

Россия поставила вопрос о возобновлении встреч в Минске

Виртуальное заседание Трехсторонней контактной группы сопровождалось внутренним напряжением, а закончилось предложением перевести встречи в очный формат. Об этом по итогу встречи рассказал сайту "Сегодня" глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

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По его словам, конфликт начался после того, как представитель России в контактной группе начал повышать голос.

"Была техническая неисправность самого аппарата, с помощью которого велась видеоконференция. Грызлов опустился до того, что перебивал, повышал голос, кричал что-то. Они протестовали, но я сказал, что мы не будем с ними советоваться насчет того, кому из нас выступать, а кому нет. Было внутреннее напряжение. На встрече рассматривались 4 вопроса, приняты определенные решения. Они поставили вопрос о том, чтобы следующую встречу проводить не в режиме видеоконференции, а в Минске", – сказал нам Леонид Кравчук.

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Как стало известно, предложение перевести встречи в очный формат прозвучало от представителя "ЛНР" Родиона Мирошника по итогам сегодняшней встречи. В своем телеграме Мирошник отметил, что "видеоконференции имеют свой и достаточно ограниченный ресурс", который "по всей вероятности, уже исчерпан". По его словам, предложение поддержано представителями "ЛДНР", России, но не принято украинской стороной.

Ранее в интервью сайту "Сегодня" замглавы украинской делегации в ТКГ, председатель комитета ВР по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко предупреждал о том, что срыв переговоров – одна из уловок, на которые идет РФ, чтобы достичь своих целей.

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Россия Донбасс леонид кравчук
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