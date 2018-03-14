Крушение MH17: "испанскому диспетчеру", выступавшему для росСМИ, платили за роль

Человек, который представлялся "испанским диспетчером" и рассказывал об украинском следе в гибели рейса MH17 на Донбассе в эфире российских телеканалов, заявил, что получил 48 тысяч долларов за эту "роль". Об этом сообщает "Радио Свобода", проведя расследование вместе с группой румынских журналистов из группы RISE Project.

"Диспетчер Карлос", который якобы работал в киевском аэропорту Борисполь и писал в Twitter под псевдонимом spainbuca о том, что украинские самолеты преследовали малазийский Boeing, оказался человеком по имени Хосе Кароса Барриос Санчес. Он имеет судимости в Испании и был арестован в Румынии за мошенничество", – говорится в результатах расследования.

Так, "испанский диспетчер" не только писал в твиттере, но и был показан в эфире испанского подразделения канала Russia Today.

Авторы расследования нашли Санчеса и пообщались с ним в WhatsApp. Как сообщается, он утверждает, что получил в общем 48 тысяч долларов из российских источников – в качестве платы за свою роль "испанского диспетчера Карлоса".

Также Санчес заверил, что может предоставить доказательства, подтверждающие связь россиян с учетной записью @spainbuca в твиттере, а также банковские данные и записи разговоров с работниками Russia Today.

Однако расследователи так и не получили этих доказательств. В RT, в свою очередь, рассказали, что никогда не осуществляли такие платежи.

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Напомним, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как он был сбит предположительно российской ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Созданная международная совместная следственная группа, в состав которой вошли прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста, 28 сентября 2016 года в Нидерландах представила результаты уголовного расследования причин катастрофы.

Судебный процесс над подозреваемыми по делу сбитого самолета "Малайзийских авиалиний" рейса МН17 состоится в суде города Гаага. Ранее была достигнута договоренность о том, что подсудимые подлежат уголовному преследованию по законодательству Нидерландов.