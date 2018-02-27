Лавров сделал заявление по переговорам в "нормандском формате"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляет, что встреча глав МИД стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, РФ) состоится "чуть позже". Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

"Планировался такой контакт и на недавней Мюнхенской конференции по безопасности, но по причинам несовпадения графиков такая встреча состоится, видимо, чуть позже", – подчеркнул Лавров.

Напомним, встреча глав МИД стран "нормандского формата" на полях Мюнхенской конференции по безопасности не состоялась. Сначала она планировалась на 18.00 16 февраля. Однако впоследствии выяснилось, что встреча не состоится, потому что на нее не успевает прибыть немецкая делегация. 17 февраля стало известно, что встреча не состоялась из-за того, что у российской стороны не нашлось для этого свободного времени.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, от чего зависит встреча "Нормандской четверки". По его словам, дата и место следующей встречи глав МИД стран "нормандской четверки" будет определен после завершения коалиционного процесса в Германии и окончательного утверждения правительства этой страны.