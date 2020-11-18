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Лидеру боевиков "ДНР" расписали автомобиль нецензурной бранью (фото)

18 ноября, 10:05

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Кофман угрожал владельцам клуба закрыть их заведение за концерт украинской музыки

В оккупированном Донецке отменили концерт украинской музыки из-за угроз боевиков.

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Как рассказал представитель оккупированных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе журналист Денис Казанский, музыкальный вечер должен был состояться в клубе Gung’Ю’бazz, который продолжает работать и после 2014 года.

Объявление увидели боевики так называемой ДНР. По словам журналиста, владельцам начали угрожать в социальных сетях, вплоть до того, что сожгут бар вместе с его посетителями.

Казанский отметил, что комментировать объявление начал один из лидеров боевиков, который называет себя "главой МИД ДНР" Александр Кофман. Боевик пригрозил закрыть бар, если там музыканты будут исполнять песни на украинском языке.

В итоге концерт организаторы отменили из-за угроз. А сегодня, 18 ноября, неизвестные разрисовали автомобиль Кофмана нецензурными словами.

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Как ранее сообщалось, Денис Казанский заявил, что Россия даже не пытается соблюдать договоренности по Донбассу и намеренно подрывает авторитет президента Украины Владимира Зеленского.

Также Казанский рассказал об истерике представителей боевиков в ТКГ.

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