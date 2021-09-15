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Т.н. "ЛНР" и "ДНР" создали единую "таможенную зону" – СМИ

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
15 сентября, 19:20
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Боевики планируют, что с октября между непризнанными "республиками" не будет "таможенных постов"
Соглашения подписали Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Коллаж "Сегодня"
Соглашения подписали Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Коллаж "Сегодня"

Главари так называемых "ЛНР" и "ДНР" Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договор о создании некоей единой таможенной зоны.

Об этом пишут оккупационные СМИ.

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"С 1 октября 2021 года таможенных постов между "ЛНР" и "ДНР" не будет. Будет функционировать единый внутренний рынок товаров", — заявил т.н. глава таможенного комитета "ЛНР" Юрий Афанасьевский.

Ранее боевики заявляли о намерениях создать единую экономическую, налоговую и таможенную зоны.

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Отметим, ранее "депутат" "ЛНР" Владимир Поляков заявлял, что с 2022 года "Л/ДНР" будут жить "экономически в одном государстве".

Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

Напомним, ранее главарь боевиков т. н. "ДНР" Денис Пушилин заявил, что оккупанты не забыли о "Новороссии", "проект" якобы просто приостановили на некоторое время.

Кроме того, в т. н. "ДНР" заявили о создании "оборонного комплекса".

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