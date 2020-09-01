Медики Авдеевки получили современное оборудование от Фонда Рината Ахметова

Чрезмерная загруженность и нехватка рабочих рук. С такими условиями медики Авдеевской больницы, что в Донецкой области, столкнулись еще до начала пандемии коронавируса.

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Во время активных боевых действий некоторые врачи уехали из прифронтового города. Что помогает оставшимся медикам не опускать рук, узнавали корреспонденты "Сегодня".

Журналисты стали свидетелями, как в операционной больницы Авдеевки готовят к работе еще старый аппарат ИВЛ. Этому оборудованию почти 30 лет и он – не единственный такой экземпляр.

"Много было аппаратов устаревших, оставшихся с периода чуть ли не Советского Союза. Требуется замена этих аппаратов, они очень простые и не соответствуют нынешним параметрам, которые на них возлагаются", – говорит врач-анестезиолог Александр Полторадня.

Александр работает анестезиологом более 20 лет. Говорит: условия работы в больнице прифронтового города не всегда под силу не только оборудованию, но и медикам.

"Мы потеряли ряд свои сотрудников, которые покинули город во время активных боевых действий. Соответственно, нагрузка на оставшийся персонал возросла многократно. Поэтому приходится работать, наверное, больше, чем даже хотелось бы", – объясняет Александр.

Авдеевская больница относится ко второму звену медучреждений, которые в случае необходимости оказывают помощь больным с диагнозом "коронавирусная инфекция".

"Когда первая линия лечебных учреждений будет задействована на определенный процент, мы включаемся тоже в работу и готовы развернуться на 20, при большом желании – даже на 25 коек", – говорит заместитель директора Авдеевской центральной городской больницы Виталий Сытник.

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Чтобы победить в битве с невидимым врагом, на помощь врачам поступило новейшее оборудование – современный аппарат искусственной вентиляции легких.

"Для некоторых это, наверное, будет тот единственный шанс, который позволит им выжить", – объясняет врач-анестезиолог Александр Полторадня.

"На сегодняшний день у нас аппаратов такого уровня в принципе нет. За средства местного бюджета мы не можем себя позволить приобретение такого аппарата", – говорит председатель военно-гражданской администрации Авдеевки Виталий Барабаш.

Аппарат ИВЛ Авдеевской больнице предоставил Фонд Рината Ахметова совместно с компанией "Метинвест".

"Получилось все сделать усилием огромной команды, ребят из Фонда Рината Ахметова, при его личной поддержке: приобрести, доставить и укомплектовать нашу Авдеевскую больницу таким замечательным оборудованием. Это современнейший аппарат французского производства, который адаптирован, и готов спасать жизни, что очень важно в условиях пандемии", – заявляет генеральный директор ЧАО "АКХЗ" Виталий Литовка.

Всего в рамках масштабной программы "Ринат Ахметов – спасение жизней" государственные больницы страны получат более 200 аппаратов ИВЛ. Сейчас современное оборудование партиями поступает в Украину.

"Хотелось бы поблагодарить Фонд Рината Ахметова, компанию "Метинвест", что в таких трудных условиях все-таки находится возможность совместно с местной властью бороться с этой проблемой", – подчеркивает председатель военно-гражданской администрации Авдеевки Виталий Барабаш.

"Огромное спасибо! Самые человеческие слова благодарности и Ринату Леонидовичу, и его Фонду – за такую ​​прекрасную аппаратуру!" – говорит заместитель директора Авдеевской центральной городской больницы Виталий Сытник.

В течение года интенсивную терапию с подключением к аппаратам ИВЛ, переданных Фондом Рината Ахметова, смогут получить более 10,5 тысяч пациентов.

Ранее "Сегодня" писали о том, что медики Кривого Рога получили современные защитные костюмы от Фонда Рината Ахметова.

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Также мы рассказывали, что Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с коронавирусом в Украине, что является беспрецедентной помощью в масштабах страны.

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