Медики Бахмута получили спецкостюмы от Фонда Рината Ахметова

Эта спецодежда защищает тех, кто бросил все силы на борьбу с коронавирусом

В условиях пандемии коронавируса украинские врачи не только борются с невидимым врагом, но и ежедневно сталкиваются с чрезмерными физическими и эмоциональными нагрузками.

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Медики привыкли к многочасовым дежурствам в защитной одежде, в респираторах и масках. Они проводят долгое время без объятий родных и встреч с близкими. "Сегодня" узнавали, что помогает медикам держать удар и спасать жизни пациентов.

"Через 15-20 минут очки запотели полностью. Через 30 минут вся выпитая жидкость уже впиталась в костюм", – рассказывают корреспондентам "Сегодня" в инфекционном отделении больницы Бахмута Донецкой области.

Заведующий отделением Максим Захарченко объясняет, в каких условиях приходится работать последние несколько месяцев. Для него это не первый такой опыт. Говорит: профессиональная закалка пришла во время вспышки птичьего гриппа в Украине.

"Тогда у меня в отделении лежало 50 человек, и в день два-три человека умирали. Не было никаких индивидуальных средств защиты, кроме маски. Тогда руки опускались. Сейчас ты понимаешь прекрасно, что пациент поступил, и у тебя есть все медикаменты, чтоб его вылечить, у тебя есть аппарат ИВЛ", – говорит заведующий инфекционным отделением Максим Захарченко.

Терапевт Александра Власова считает работу в условиях пандемии своим боевым крещением. У нее – три года врачебного опыта. Но сейчас работать труднее всего.

"Даже эмоционально просто тяжело, когда видишь, как люди страдают, как эта болезнь протекает. В эмоциональном плане, физически тяжело", – рассказывает врач-терапевт Александра Власова.

Для противостояния коронавирусу в этой больнице создали восемь специальных бригад.

"В состав каждой бригады входит врач-анестезиолог, врач-терапевт, врач-инфекционист, на каждого врача – три средних медицинских работника и санитарки", – объясняет главный врач многопрофильной больницы интенсивного лечения Светлана Мельникова.

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Чтобы работать было не только безопасно, но и удобно, от Фонда Рината Ахметова украинские врачи получили 500 костюмов и 300 халатов. Их шьют по спецзаказу.

"Такую одежду получают все медики, которые участвуют в борьбе с COVID-19, отделения интенсивной терапии больниц, в которые Фонд Рината Ахметова поставлял аппараты ИВЛ", – говорит представитель Фонда Рината Ахметова Михаил Катеринчак.

Бахмутская больница ранее получила от Фонда Рината Ахметова аппарат ИВЛ, а также – 1400 экспресс-тестов для выявления коронавируса.

"Та работа, которою делает Фонд Рината Ахметова для медицины, для общественности в целом – это огромный-огромный вклад. Я искренне благодарю учредителя Фонда, Рината Ахметова, за поддержку медиков всей страны", – говорит главный врач Светлана Мельникова.

Для государственных больниц страны Фонд Рината Ахметова закупил 200 аппаратов ИВЛ. Сейчас оборудование партиями доставляют в Украину.

"Помощь Фонда Рината Ахметова нельзя оценить – насколько она важна. Она просто была всегда, она есть и будет. Не знаю, как оценить, в какие границы можно ее вложить", – говорит заведующий гинекологическим отделением Юрий Афанасьев.

Врачи говорят: такая помощь придает сил на дальнейшую борьбу с невидимым врагом – коронавирусом. Медики мечтают, чтобы эта инфекция была побеждена и в Украине, и во всем мире.

"Борьба с COVID-19 в Украине" – масштабный проект Фонда, призванный помочь спасать жизни людей. Он реализуется в рамках программы Фонда "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

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Ранее "Сегодня" рассказывали, что Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с коронавирусом в Украине, что является беспрецедентной помощью в масштабах страны.

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