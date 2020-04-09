Медики Краматорска начали работать с экспресс-тестами, предоставленными Фондом Рината Ахметова

В Донецкую область доставили 50 тысяч экспресс-тестов, которые способны выявить коронавирус в течение 15 минут. Это поможет на новом уровне противостоять эпидемии. Ранее биоматериалы с подозрением на вирус приходилось отправлять в Киев. Поэтому теряли много времени. Тесты на коронавирус уже сделали первые пациенты. Корреспонденты "Сегодня" были свидетелями, как это происходит.

В машине – груз, который очень ждут больницы Донецкой области. Экспресс-тесты для выявления COVID-19 теперь – и в Краматорске.

"Экспресс-тесты позволят нам обследовать большее количество людей. Среди них могут оказаться те, кто даже не догадывался, что у него есть коронавирусная инфекция", – говорит заведующая инфекционным отделением Краматорской городской больницы № 1 Наталья Пономаренко.

Елена Губанова – первая, кто проходит процедуру тестирования. Недавно заметила у себя некоторые симптомы коронавирусной инфекции. Поэтому очень волновалась.

Процесс экспресс-тестирования прост: медик добавляет в реагент кровь пациента, проверяет индикатор присутствия антител. Результаты исследования готовы уже через 15 минут.

"Тестовой полосочки нет. Таким образом, она не больна", – говорит медик о результате тестирования крови Елены Губановой.

"Я уже спокойно выдохнула, конечно, когда поняла, что все хорошо", – признается пациентка Елена Губанова.

500 тыс. экспресс-тестов для Донецкой области передал Фонд Рината Ахметова.

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"Это совместные усилия. Я очень благодарен, что к этому процессу подключился большой бизнес. Это прежде всего даст нам возможность не только реагировать вовремя, но и своевременно лечить больных. Это своевременное диагностирование и выявление зараженных именно с помощью тестов", – говорит председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

"Их точность, как заявлено в инструкции, где-то около 98%, даже с какими-то еще сотыми долями. Это очень важно, потому что неделю назад у нас ничего не было для диагностики, только могли отправлять в Киев анализы от пациентов. Теперь можем делать, можно сказать, у постели пациента", – объясняет заведующая инфекционным отделением Краматорской городской больницы № 1 Наталья Пономаренко.

"Особую благодарность хочу выразить Фонду Рината Ахметова. С 2014 года город Краматорск и муниципалитет с вами сотрудничал, и вы оказывали нам помощь в гуманитарном плане и продолжаете ее оказывать сегодня", – заявил мэр Краматорска Андрей Панков.

Помощь Рината Ахметова – 300 тысяч экспресс-тестов для всей страны – это вклад в Стабилизационный фонд, созданный президентом Украины для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции. Для этого были объединены усилия всех бизнесов SCM, Благотворительного фонда и футбольного клуба "Шахтер". Предприятия стали партнерами региональных антикризисных штабов в четырех областях.

"Штаб – это центр усилия местной власти и бизнеса, и наша общая задача – остановить распространение короновируса, оказать помощь тем, кто пострадал от этой болезни. И главное – минимизировать риски потери рабочих мест в критически принципиальных отраслях Украины", – заявил руководитель направления развития городов "Метинвест Холдинга" Александр Вишняков.

Ринат Ахметов первым отреагировал на угрозу коронавируса в Украине и выделил 300 миллионов гривен на борьбу с эпидемией.

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