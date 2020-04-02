Металлурги пришли на помощь Мариуполю: в трех больницах города обустраивают кислородные посты

Металлургические комбинаты имени Ильича и «Азовсталь» Группы Метинвест взяли на себя обязательства в кратчайшие сроки обустроить точки обеспечения кислородом и провести новые кислородопроводы в трех медучреждениях Мариуполя. На эти цели Группа Метинвест направила около 7 млн грн

В городской больнице №4 имени Мацука за 10 дней металлурги обустроят 31 кислородную точку. Для трех боксов на восемь койко-мест и шести палат на 24 койко-места смонтируют кислородную разводку коммуникаций к каждой койке. Также изготовят рампу для раскачки кислорода, закупят 48 кислородных баллонов и необходимое оборудование для монтажа кислородных постов.

В инфекционном отделении больницы скорой медицинской помощи (БСМП) выполнен монтаж наружного и внутреннего кислородопроводов с установкой 33 кислородных постов. Также установлены блоки кислородных клапанов с модулем тревоги (два комплекта по одному на этаж) для безопасной эксплуатации. Производится монтаж восьми реанимационных стеновых модулей, обустройство фундаментов для помещения кислородной рампы с последующим монтажом и установкой баллонной рампы для медицинского кислорода 2х5 с автоматическим переключением. В городской больнице №9 выполнены аналогичные работы по монтажу кислородопровода, идет реконструкция рампы с установкой кислородных клапанов. Также будет оказана помощь в обеспечении дополнительными кислородными баллонами. Работы выполняют специалисты "Метинвест-Промсервиса", а металлурги обеспечивают необходимыми материалами. Сдача объектов в эксплуатацию запланирована на 10 апреля.

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Генеральный директор ММК имени Ильича Тарас Шевченко: "Металлурги всегда были неотъемлемой частью и надежной опорой Мариуполя. Всегда давали кислород больницам по потребностям и готовы обеспечить им в любых объемах. В сегодняшней ситуации мы понимаем, что угроза распространения вируса COVID-19 более чем реальна. К ней нужно быть готовыми. Обеспечение больниц необходимым оборудованием – еще один наш вклад в противостояние пандемии".

Генеральный директор МК "Азовсталь" Энвер Цкитишвили: "Сегодня Украина и Мариуполь оказались в сложной ситуации и мы, металлурги, конечно же, не стоим в стороне и поддерживаем город. Наша помощь – не только в монтаже необходимого больницам оборудования и обеспечении кислородом. Она еще и в нашей стабильной работе, которую мы продолжаем ежедневно выполнять".

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