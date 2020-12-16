Метинвест завершил крупнейший экологический проект в истории Украины

Группа Метинвест завершила крупнейший экологический проект в истории независимой Украины – реконструкцию газоочистных сооружений аглофабрики ММК имени Ильича стоимостью более 160 млн долларов.

Реклама

Аглофабрика ММК имени Ильича. Метинвест

Трубы больше не дымят

Масштабная экологическая модернизация агломерационной фабрики продолжалась более семи лет, и сегодня проект завершен.

Аглофабрика ММК имени Ильича – крупнейшая в Европе. На аглофабрике завершается этап подготовки железорудного сырья к производству чугуна – производится агломерат, спекшаяся в пористые куски мелкая руда.

Реклама

Аглофабрика состоит из двух отделений: шихтоподготовки, где принимают сырье и готовят его к процессу спекания, и отделения агломерации, где и происходит спекание. Отделение агломерации включает 12 агломашин, имеющих зоны спекания и охлаждения.

Площадь зоны спекания, а именно по ней определяют масштабы фабрики, составляет более 1 тысячи квадратных метров. Максимальный объем производства аглофабрики – более 13 млн тонн агломерата в год.

До последнего времени на аглофабрику приходилось 80% всех выбросов предприятия и до 40% выбросов пыли в Мариуполе. Сегодня ни одна труба аглофабрики не дымит. А уровень выбросов приведен к европейским стандартам.

После поэтапного ввода в эксплуатацию всех новых фильтров выбросы пыли снизятся на 90%, выбросы серы – на 46%. В целом же, благодаря проекту реконструкции очистных сооружений аглофабрики, выбросы пыли в Мариуполе сократятся на треть.

Главным поставщиком оборудования и технологий выступила итальянская компания Termokimik Corporation. Генеральный подрядчик проекта –"Метинвест-Инжиниринг".

Реклама

Генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков отмечает: "Этим проектом мы в очередной раз доказали, что умеем держать слово. За последние годы нам выпало немало испытаний, но мы продолжали шаг за шагом модернизировать оборудование аглофабрики, вкладывая в него немалые средства, потому что знали, как это важно для жителей Мариуполя. Ни кризис, ни коронавирус не помешали нам выполнить реконструкцию в обещанные сроки. Я благодарен всем, кто работал над этой без преувеличения исторической модернизацией все эти годы. Теперь аглофабрика на комбинате имени Ильича не только крупнейшая в Европе, но еще и самая экологичная и современная".

Как работает система очистки

Техническое решение проекта предусматривает создание сложной двухступенчатой системы очистки газов. Первая ступень – грубая очистка от пыли с помощью современных циклонов Hurriclone. Они улавливают крупные частицы пыли, чтобы повторно использовать ее в производстве. Вторая ступень – доочистка газа от пыли и соединений серы в мощных рукавных фильтрах, позволяющих снизить выбросы пыли более чем в десять раз.

"Нормативы предусматривали уровень выбросов пыли аглофабрики до 300 мг/куб. м, а наши газоочистки сейчас обеспечивают 15-20 мг/куб. м при установленных украинским законодательством 50 мг/куб. м", – говорит Андрей Панченко, руководитель проекта модернизации аглофабрики.

Специалисты компании "Метинвест-Инжиниринг" поэтапно построили комплексы двухступенчатой очистки аглогазов от зон спекания и охлаждения всех 12 агломашин.

Реклама

Современная система газоочистки на аглофабрике уже работает. В то же время в зоне охлаждения аглокорпуса №1 продолжаются работы по модернизации электрофильтров "Спейк" и монтажу двух рукавных фильтров, которые завершатся в 2021 году. Это дополнительные обязательства, которые взял на себя комбинат.

Генеральный директор ММК имени Ильича Тарас Шевченко рассказывает: "Мы завершаем проект длиною более семи лет – один из самых важных в современной истории предприятия. Аглофабрика действительно остро нуждалась в модернизации и в Группе Метинвест приняли своевременное решение. Снижение экологической нагрузки – одна из приоритетных задач, которую перед нами ставит Метинвест. Но самое главное, что такие непростые задачи всегда подкреплены финансами и специалистами. Сегодня трубы аглофабрики больше не дымят. Наша следующая цель – доменный передел, и мы также ее обязательно выполним".

Итальянцы и коронавирус

История реконструкции аглофабрики, как история Украины, полна разными событиями и неожиданными поворотами.

Когда проект уже вышел на финишную прямую, в мире разразилась пандемия коронавируса. Во время пусконаладочных работ специалисты Termokimik Corporation должны были установить программное обеспечение, а также провести холодную и горячую прокрутку оборудования аспирационной системы. Но Министерство иностранных дел отозвало всех зарубежных специалистов, работающих в Украине, и в начале весны итальянцы вынуждены были спешно покинуть страну. Итальянское правительство объявило жесткий карантин и закрыло офисы промышленных компаний, включая Termokimik.

К середине лета вирус немного утих, и послабление карантина таки позволило поставить точку в модернизации аглофабрики. Итальянские специалисты вернулись в Украину, чтобы закончить отладку оборудования и завершить проект в обещанные жителям Мариуполя сроки.

Хроники реконструкции

Экологическая модернизация аглофабрики стартовала в конце 2012 года. Тогда началась проработка основных технических решений по системам газоочисток и разработка проектно-сметной документации. А в 2014 году Метинвест и Termokimik заключили договор на поставку основного технологического оборудования. Это и стало стартом активной фазы реализации проекта.

Большая стройка на комбинате имени Ильича продолжалась пять с половиной лет. Все это время команда из украинцев и итальянцев работала над модернизацией оборудования на действующем производстве. Монтаж циклонов и рукавных фильтров – конструкций весом сотни тонн – проводили в рекордно короткие сроки. Во всем мире сейчас не строят настолько масштабных систем газоочисток на аглофабриках. И все для того, чтобы ни одна из пяти труб аглофабрики не омрачала мариупольское небо.

Июль 2012

Метинвест принял решение об экологической модернизации аглофабрики ММК имени Ильича

Август-декабрь 2012

В тренде В Николаеве пассажиры пожалели водителя и заплатили за него 17 000 грн штрафа

Проведена технологическая проработка и разработаны технологические решения реализации проекта

Декабрь 2013

Метинвест подписал договор с итальянским поставщиком технологий и оборудования Termokimik Corporation о разработке базового инжиниринга по проекту модернизации аглофабрики

Декабрь 2013 – май 2015

Разработана проектная документация по реконструкции аглофабрики

Август 2014

Метинвест подписал договор с Termokimik Corporation о выполнении детального инжиниринга и поставке газоочистного оборудования для аглофабрики

Май 2015

На аглофабрике ММК имени Ильича начались строительные работы

Май-декабрь 2015

На агломашины №1-3 в зоне спекания установлены высокоэффективные циклоны Hurriclone

Июль-декабрь 2016

Циклоны Hurriclone установлены на агломашины №4 и 5 в зоне спекания

Май-декабрь 2017

Новые циклоны установлены на агломашины №6-8 в зоне спекания и на агломашины №7-9 в зоне охлаждения

Март-декабрь 2018

Запущены в эксплуатацию системы сероочистки агломашин №7-9 в зонах спекания и охлаждения. Установлены циклоны Hurriclone на агломашины №9-11 в зоне спекания и на агломашины №10-12 в зоне охлаждения

Февраль – март 2019

Новые циклоны установлены на агломашину №12 в зоне спекания

Январь 2019 – ноябрь 2020

Установлены фильтры сероочисток на агломашинах №1-6 и №10-12 в зонах спекания и охлаждения. Завершено строительство рукавных фильтров. Проведены пусконаладочные работы.

Ноябрь 2020

Двухступенчатая система газоочистки на аглофабрике работает.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама