Метинвест завершил крупнейший экологический проект в истории Украины

Группа Метинвест завершила крупнейший экологический проект в истории независимой Украины – реконструкцию газоочистных сооружений аглофабрики ММК имени Ильича стоимостью более 160 млн долларов.
Трубы больше не дымят
Масштабная экологическая модернизация агломерационной фабрики продолжалась более семи лет, и сегодня проект завершен.
Аглофабрика ММК имени Ильича – крупнейшая в Европе. На аглофабрике завершается этап подготовки железорудного сырья к производству чугуна – производится агломерат, спекшаяся в пористые куски мелкая руда.
Аглофабрика состоит из двух отделений: шихтоподготовки, где принимают сырье и готовят его к процессу спекания, и отделения агломерации, где и происходит спекание. Отделение агломерации включает 12 агломашин, имеющих зоны спекания и охлаждения.
Площадь зоны спекания, а именно по ней определяют масштабы фабрики, составляет более 1 тысячи квадратных метров. Максимальный объем производства аглофабрики – более 13 млн тонн агломерата в год.
До последнего времени на аглофабрику приходилось 80% всех выбросов предприятия и до 40% выбросов пыли в Мариуполе. Сегодня ни одна труба аглофабрики не дымит. А уровень выбросов приведен к европейским стандартам.
После поэтапного ввода в эксплуатацию всех новых фильтров выбросы пыли снизятся на 90%, выбросы серы – на 46%. В целом же, благодаря проекту реконструкции очистных сооружений аглофабрики, выбросы пыли в Мариуполе сократятся на треть.
Главным поставщиком оборудования и технологий выступила итальянская компания Termokimik Corporation. Генеральный подрядчик проекта –"Метинвест-Инжиниринг".
Генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков отмечает: "Этим проектом мы в очередной раз доказали, что умеем держать слово. За последние годы нам выпало немало испытаний, но мы продолжали шаг за шагом модернизировать оборудование аглофабрики, вкладывая в него немалые средства, потому что знали, как это важно для жителей Мариуполя. Ни кризис, ни коронавирус не помешали нам выполнить реконструкцию в обещанные сроки. Я благодарен всем, кто работал над этой без преувеличения исторической модернизацией все эти годы. Теперь аглофабрика на комбинате имени Ильича не только крупнейшая в Европе, но еще и самая экологичная и современная".
Как работает система очистки
Техническое решение проекта предусматривает создание сложной двухступенчатой системы очистки газов. Первая ступень – грубая очистка от пыли с помощью современных циклонов Hurriclone. Они улавливают крупные частицы пыли, чтобы повторно использовать ее в производстве. Вторая ступень – доочистка газа от пыли и соединений серы в мощных рукавных фильтрах, позволяющих снизить выбросы пыли более чем в десять раз.
"Нормативы предусматривали уровень выбросов пыли аглофабрики до 300 мг/куб. м, а наши газоочистки сейчас обеспечивают 15-20 мг/куб. м при установленных украинским законодательством 50 мг/куб. м", – говорит Андрей Панченко, руководитель проекта модернизации аглофабрики.
Специалисты компании "Метинвест-Инжиниринг" поэтапно построили комплексы двухступенчатой очистки аглогазов от зон спекания и охлаждения всех 12 агломашин.
Современная система газоочистки на аглофабрике уже работает. В то же время в зоне охлаждения аглокорпуса №1 продолжаются работы по модернизации электрофильтров "Спейк" и монтажу двух рукавных фильтров, которые завершатся в 2021 году. Это дополнительные обязательства, которые взял на себя комбинат.
Генеральный директор ММК имени Ильича Тарас Шевченко рассказывает: "Мы завершаем проект длиною более семи лет – один из самых важных в современной истории предприятия. Аглофабрика действительно остро нуждалась в модернизации и в Группе Метинвест приняли своевременное решение. Снижение экологической нагрузки – одна из приоритетных задач, которую перед нами ставит Метинвест. Но самое главное, что такие непростые задачи всегда подкреплены финансами и специалистами. Сегодня трубы аглофабрики больше не дымят. Наша следующая цель – доменный передел, и мы также ее обязательно выполним".
Итальянцы и коронавирус
История реконструкции аглофабрики, как история Украины, полна разными событиями и неожиданными поворотами.
Когда проект уже вышел на финишную прямую, в мире разразилась пандемия коронавируса. Во время пусконаладочных работ специалисты Termokimik Corporation должны были установить программное обеспечение, а также провести холодную и горячую прокрутку оборудования аспирационной системы. Но Министерство иностранных дел отозвало всех зарубежных специалистов, работающих в Украине, и в начале весны итальянцы вынуждены были спешно покинуть страну. Итальянское правительство объявило жесткий карантин и закрыло офисы промышленных компаний, включая Termokimik.
К середине лета вирус немного утих, и послабление карантина таки позволило поставить точку в модернизации аглофабрики. Итальянские специалисты вернулись в Украину, чтобы закончить отладку оборудования и завершить проект в обещанные жителям Мариуполя сроки.
Хроники реконструкции
Экологическая модернизация аглофабрики стартовала в конце 2012 года. Тогда началась проработка основных технических решений по системам газоочисток и разработка проектно-сметной документации. А в 2014 году Метинвест и Termokimik заключили договор на поставку основного технологического оборудования. Это и стало стартом активной фазы реализации проекта.
Большая стройка на комбинате имени Ильича продолжалась пять с половиной лет. Все это время команда из украинцев и итальянцев работала над модернизацией оборудования на действующем производстве. Монтаж циклонов и рукавных фильтров – конструкций весом сотни тонн – проводили в рекордно короткие сроки. Во всем мире сейчас не строят настолько масштабных систем газоочисток на аглофабриках. И все для того, чтобы ни одна из пяти труб аглофабрики не омрачала мариупольское небо.
Июль 2012
Метинвест принял решение об экологической модернизации аглофабрики ММК имени Ильича
Август-декабрь 2012
Проведена технологическая проработка и разработаны технологические решения реализации проекта
Декабрь 2013
Метинвест подписал договор с итальянским поставщиком технологий и оборудования Termokimik Corporation о разработке базового инжиниринга по проекту модернизации аглофабрики
Декабрь 2013 – май 2015
Разработана проектная документация по реконструкции аглофабрики
Август 2014
Метинвест подписал договор с Termokimik Corporation о выполнении детального инжиниринга и поставке газоочистного оборудования для аглофабрики
Май 2015
На аглофабрике ММК имени Ильича начались строительные работы
Май-декабрь 2015
На агломашины №1-3 в зоне спекания установлены высокоэффективные циклоны Hurriclone
Июль-декабрь 2016
Циклоны Hurriclone установлены на агломашины №4 и 5 в зоне спекания
Май-декабрь 2017
Новые циклоны установлены на агломашины №6-8 в зоне спекания и на агломашины №7-9 в зоне охлаждения
Март-декабрь 2018
Запущены в эксплуатацию системы сероочистки агломашин №7-9 в зонах спекания и охлаждения. Установлены циклоны Hurriclone на агломашины №9-11 в зоне спекания и на агломашины №10-12 в зоне охлаждения
Февраль – март 2019
Новые циклоны установлены на агломашину №12 в зоне спекания
Январь 2019 – ноябрь 2020
Установлены фильтры сероочисток на агломашинах №1-6 и №10-12 в зонах спекания и охлаждения. Завершено строительство рукавных фильтров. Проведены пусконаладочные работы.
Ноябрь 2020
Двухступенчатая система газоочистки на аглофабрике работает.
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