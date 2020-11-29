Мирноградским врачам в борьбе с коронавирусом помогают аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

Современная аппаратура предназначена для пациентов с тяжелым течением болезни

Коронавирусная инфекция становится все более агрессивной, а лечение занимает вдвое больше времени. Коварная, переменная и непредсказуемая болезнь все чаще отправляет в реанимацию украинцев молодого возраста.

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Из-за мутации вируса времени на спасение тяжелых пациентов у врачей меньше.

От пяти до почти трех десятков больниц. Так увеличилось количество медучреждений, которые сейчас принимают пациентов с COVID-19 в Донецкой области.

"Сегодня" узнавали, с какими вызовами приходится сталкиваться медикам в Мирнограде Донецкой области.

"Это ведь "русская рулетка". Была пациентка 91 года, которая перенесла коронавирус достаточно легко, без отдышки, ее высоко не лихорадило, а были достаточно молодые ребята, которые умирали", – говорит заведующий 1-го инфекционного отделения Мирноградской городской больницы Валерий Поспелов.

Видео: Сегодня

Медикам инфекционной больницы Мирнограда одними из первых в регионе пришлось противостоять вызовам пандемии. Сначала пациентов с коронавирусной инфекцией сюда доставляли из восточных городов области: Славянска, Краматорска, Бахмута. В настоящее время большинство больных – местные.

"Мы сейчас загружены постоянно, на 115 – 120%. Персонала не хватает. Пациенты стали гораздо тяжелее, чем это было летом. Болезнь стала протекать более агрессивно, более тяжело", – рассказывает заведующий Валерий Поспелов.

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Летом пациента, попал в больницу в тяжелом состоянии, медикам удавалось поставить на ноги за две с половиной недели. Сейчас лечение может длиться месяц.

"Многие связывают это с нехваткой витамина D, потому что наступили холодные времена, все острые респираторные вирусные инфекции начинают прогрессировать", – объясняет Валерий Поспелов.

Из-за изменения течения болезни времени на спасение тяжелых пациентов у врачей стало почти вдвое меньше.

"Средний срок смерти в Европе летом был 13 суток – от постановки диагноза до смерти. На данный момент это семь суток", – говорит Валерий Поспелов.

Часто жизнь тяжелых пациентов зависит от аппарата искусственной вентиляции легких. Для этого нужно оборудование, которое максимально снижает риск травмирования. Именно такие аппараты уже несколько месяцев помогают спасать человеческие жизни в инфекционной больнице Мирнограда. Их медучреждению предоставил Фонд Рината Ахметова, совместно с компанией Метинвест.

"Благодаря аппаратам ИВЛ, переданным Фондом Рината Ахметова, удалось спасти наверное, до десяти человек, которые однозначно бы умерли прямо на кислородной поддержке", – говорит заведующий 1-го инфекционного отделения Мирноградской городской больницы Валерий Поспелов.

В целом государственные больницы страны получат от Фонда Рината Ахметова более 200 новейших аппаратов ИВЛ. Новую партию современного оборудования предоставлено и инфекционной больнице Мирнограда.

"Три аппарата искусственной вентиляции легких. Мы все надеемся, что эти аппараты спасут не одну жизнь", – заявляет представитель компании Метинвест Татьяна Сытник.

"Если, действительно, проанализировать помощь с весны по сегодняшний день, то более масштабной, крупной помощи, чем от Фонда Рината Ахметова, не было", – заявляет мэр Мирнограда Александр Брыкалов.

Аппараты искусственной вентиляции легких от Фонда Рината Ахметова уже спасают жизни пациентов в государственных больницах в 17 регионах Украины.

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Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как современная аппаратура от Фонда Рината Ахметова помогает бороться с коронавирусом врачам Мариуполя.

Также мы сообщали, что Фонд Рината Ахметова, согласно опросам социологов, – самая известная благотворительная организация в Украине.

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