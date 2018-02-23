На Донбассе боевики начали копить запасы на "черный день"

В формированиях самопровозглашенных "Л/ДНР" командование оккупационных войск приступило к накоплению на бригадном уровне неприкосновенного запаса (НЗ) материально-технических средств. Об этом сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление".

По данным ИС, в первую очередь речь идет о топливе и продовольствии.

"Вместе с тем, российские советники в штабах обоих "армейских корпусов" отмечают высокий уровень разворовывания (в докладных записках применен термин "растаскивание") поступающих из РФ для этих целей ресурсов личным составом и командованием бригад. Также фиксируются поставки "некондиционного" продовольствия с территории России: приводится пример выбраковки партии продовольствия с вышедшими сроками годности, поступившей для нужд "1-го АК" со складов Южного военного округа ВС РФ", – рассказали эксперты.

Напомним, Ахмед Закаев отметил, что президент России Владимир Путин развязал войну в Украине, чтобы восстановить утраченную "империю".

По словам Закаева, сегодня мы наблюдаем медленную смерть "империи", вследствие которой Россия распадется на 9 частей.

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