На Донбассе боевики передали Украине 54 заключенных из луганских колоний

Самому младшему из переданных зэков 26 лет, а самому старшему - 61

На мосту возле города Счастье в Луганской области 12 сентября состоялась очередная передача осужденных граждан Украины, которые в момент оккупации находились в учреждениях исполнения наказаний.

Как сообщила в своем Facebook уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, боевики передали украинцам 54 человека.

"Во время передачи от представителей "ЛНР" получено 54 человека. Среди них младшему – 26 лет, а старшему – 61 год. Эти осужденные проживали на территории Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и Кировоградской областей, а также в Киеве", – заявила она.

По словам Денисовой, "сразу после прохождения всех необходимых процедур один человек сегодня же будет освобожден в связи с окончанием срока отбытия наказания".

"Кроме того, передано 10 уголовных дел, по которым осужденные могут обратиться в судебные органы в порядке апелляции или кассации. Право этих граждан на свободный доступ к правосудию будет восстановлено", – заверила омбудсмен.

Отдельно она подчеркнула, что с декабря 2018 года и по нынешнее время с оккупированной части Луганской области было передано 373 гражданина Украины, а из Донецкой – 13. Из этих людей 105 человек уже освобождены.

"Работа в данном направлении продолжается и находится под личным контролем президента Украины Владимира Зеленского", – резюмировала Денисова.

Напомним, ранее, в марте 2019 года, в Счастье состоялась передача 60 осужденных с временно оккупированной территории Луганской области на подконтрольную правительству Украины территорию.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама