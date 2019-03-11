На Донбассе копы открыли стрельбу, чтобы остановить пьяного водителя

Водитель пытался сбежать, несмотря на стрельбу полицейских

Копы открыли огонь, останавливая пьяного водителя. Фото: Сегодня

На Донбассе копы открыли стрельбу, чтобы остановить пьяного водителя //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/686/e55/5c8686e554883.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/686/e55/5c8686e554883.jpg 2019-03-11T18:06:07+02:00 Донбасс Водитель пытался сбежать, несмотря на стрельбу полицейских

В Донецкой области пьяный водитель едва не протаранил полицейский автомобиль в Покровском районе, и копам пришлось открыть стрельбу, чтобы остановить его. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, шофер пытался сбежать, несмотря на стрельбу, и отказывался выходить из машины даже после остановки автомобиля.

Как стало известно, полицейские в ходе патрулирования обратили внимание на странные маневры ВАЗа, который, двигаясь им навстречу, едва не врезался в их служебный автомобиль. При этом водитель отказался остановиться на требование полиции и пытался уйти по грунтовым дорогам.

Из соображений безопасности полиция вызвала группу спецназа, которая начала преследование машины. Водитель не остановился, несмотря на предупреждения об использовании огнестрельного оружия, поэтому правоохранители открыли огонь по колесам.

После остановки авто водитель заблокировал все двери, и полицейским пришлось выбивать стекло. При этом внутри машины, кроме водителя, также находились пассажиры.

Позже медицинская экспертиза установила, что водитель был пьян, так же, как и двое его пассажиров. В настоящее время ему инкриминируют обвинения по статьям "вождение в состоянии опьянения", "злостное неповиновение полиции" и "нарушение правил дорожного движения".

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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