На Донбассе не утихает вражеский огонь: где было "жарко"

За прошлые сутки, 15 апреля, боевики три раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.
"В течение 15 апреля вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили установленный на Донбассе режим всеобъемлющего и бессрочного прекращения огня. Противник вел обстрелы по нашим позициям из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты устроили два обстрела:
- вблизи Попасной стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- у Крымского велся огонь из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" был зафиксирован один обстрел:
- у Водяного ударили из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра.
"В результате вражеских обстрелов потерь среди наших военнослужащих не было", – рассказали в ООС.
Напомним, 14 апреля оккупанты устроили девять обстрелов украинских позиций на Донбассе. Два бойца были ВСУ ранены, еще один – получил боевое поражение.
13 апреля вражеский огонь на Донбассе тоже не утихал – боевики устроили семь обстрелов. Потерь в рядах ВСУ не было.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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