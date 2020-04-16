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На Донбассе не утихает вражеский огонь: где было "жарко"

16 апреля, 07:14

Тина Наринецкая

Оккупанты за сутки устроили три обстрела

За прошлые сутки, 15 апреля, боевики три раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"В течение 15 апреля вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили установленный на Донбассе режим всеобъемлющего и бессрочного прекращения огня. Противник вел обстрелы по нашим позициям из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты устроили два обстрела:

  • вблизи Попасной стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • у Крымского велся огонь из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" был зафиксирован один обстрел:

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На Донбассе ВСУ снова понесли потери: где велся вражеский огонь
  • у Водяного ударили из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра.

"В результате вражеских обстрелов потерь среди наших военнослужащих не было", – рассказали в ООС.

Напомним, 14 апреля оккупанты устроили девять обстрелов украинских позиций на Донбассе. Два бойца были ВСУ ранены, еще один – получил боевое поражение.

13 апреля вражеский огонь на Донбассе тоже не утихал – боевики устроили семь обстрелов. Потерь в рядах ВСУ не было.

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы запрещенное оружие ООС

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