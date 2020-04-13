Вражеские обстрелы и потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

Оккупанты три раза открывали огонь по украинским позициям

За прошлые сутки, 12 апреля, боевики три раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один боец погиб, еще один – получил боевое поражения. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"За прошедшие сутки российские оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра трижды обстреляли позиции Объединенных сил", – говорится в сообщении.

Вражеский огонь велся вблизи сел Тарамчук, Водяное и Крымское. Обстрелы боевиков украинские военнослужащие без ответа не оставили.

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"К сожалению, в результате обстрелов 12 апреля Украина потеряла одного мужественного защитника, еще один воин получил боевое поражения", – рассказали в ООС.

В тренде На Донбассе боевики устроили восемь обстрелов: ВСУ понесли потери

Напомним, 11 апреля оккупанты устроили восемь обстрелов на Донбассе. Без потерь в рядах ВСУ не обошлось – трое военнослужащих были ранены.

А 10 апреля боевики 10 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих, применив при этом запрещенное минскими договоренностями вооружение. Тогда был ранен наш военнослужащий.

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