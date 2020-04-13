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Вражеские обстрелы и потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

13 апреля, 07:12

Тина Наринецкая

Оккупанты три раза открывали огонь по украинским позициям

За прошлые сутки, 12 апреля, боевики три раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один боец погиб, еще один – получил боевое поражения. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"За прошедшие сутки российские оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра трижды обстреляли позиции Объединенных сил", – говорится в сообщении.

Вражеский огонь велся вблизи сел Тарамчук, Водяное и Крымское. Обстрелы боевиков украинские военнослужащие без ответа не оставили.

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"К сожалению, в результате обстрелов 12 апреля Украина потеряла одного мужественного защитника, еще один воин получил боевое поражения", – рассказали в ООС.

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На Донбассе боевики устроили восемь обстрелов: ВСУ понесли потери

Напомним, 11 апреля оккупанты устроили восемь обстрелов на Донбассе. Без потерь в рядах ВСУ не обошлось – трое военнослужащих были ранены.

А 10 апреля боевики 10 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих, применив при этом запрещенное минскими договоренностями вооружение. Тогда был ранен наш военнослужащий.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы запрещенное оружие потери ВСУ ООС

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