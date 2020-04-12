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На Донбассе боевики устроили восемь обстрелов: ВСУ понесли потери

12 апреля, 07:09

Тина Наринецкая

Оккупанты снова применили запрещенное «Минском» оружие

За прошлые сутки, 11 апреля, боевики восемь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Трое военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации вновь нарушили обязательства о прекращении огня и восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил. 11 апреля противник применил против наших воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировали три обстрела:

  • огонь из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия велся по опорным пунктам неподалеку Славного, Широкино и Песков.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг устроил пять обстрелов:

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  • дважды боевики открывали огонь вблизи Новотошковского – враг выпустил четыре артиллерийские снаряды 122-го калибра и 28 мин 120-го калибра, а также применил автоматические станковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие;
  • из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов оккупанты трижды обстреляли позиции у Новозвановки.

"Вследствие вражеских обстрелов вчера получили ранения трое украинских героев", – рассказали в ООС.

Напомним, 10 апреля боевики 10 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Без потерь в рядах ВСУ не обошлось – был ранен боец.

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Отметим, что на подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей увеличилось число тех, кто считает Россию стороной конфликта в Украине.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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