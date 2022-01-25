Из пулеметов и стрелкового оружия. На Донбассе оккупанты устроили погром

Вооруженные формирования РФ снова атаковали Причепиловку

На Донбассе оккупанты снова открыли огонь. Фото: коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки, 24 января, на Донбассе со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщили в штабе ООС.

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Где стреляли?

В сторону Причепиловки вооруженные формирования России открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия.

В результате вражеских действий никто из украинских военных не пострадал.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.

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Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

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