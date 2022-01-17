На Донбассе оккупанты снова открыли огонь – ранен украинский военный

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними

На Донбассе нарушили режим тишины. Фото: коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки, 16 января, на Донбассе российские оккупанты один раз нарушили режим прекращения огня. В результате один украинский военный получил ранение.

Об этом сообщили в штабе ООС.

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Где стреляли?

В сторону Катериновки вооруженные формирования России открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

Есть раненый

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

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Оккупанты на Донбассе разместили технику с нарушением линий отвода

Оккупанты продолжают усиливать свои позиции на Донбассе. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заметила военную технику, которую разместили с нарушением линий отвода вооружения.

Оккупанты разместили 26 гаубиц на полигоне вблизи Бугаевки, а также 7 танков на полигоне возле Новоселовки.