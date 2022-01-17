На Донбассе оккупанты снова открыли огонь – ранен украинский военный

За прошедшие сутки, 16 января, на Донбассе российские оккупанты один раз нарушили режим прекращения огня. В результате один украинский военный получил ранение.
Об этом сообщили в штабе ООС.
Где стреляли?
В сторону Катериновки вооруженные формирования России открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.
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Есть раненый
В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.
Оккупанты на Донбассе разместили технику с нарушением линий отвода
Оккупанты продолжают усиливать свои позиции на Донбассе. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заметила военную технику, которую разместили с нарушением линий отвода вооружения.
Оккупанты разместили 26 гаубиц на полигоне вблизи Бугаевки, а также 7 танков на полигоне возле Новоселовки.
В ОРДЛО за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения Миссия зафиксировала:
- 3 зенитных ракетных комплекса;
- 50 танков;
- 15 самоходных артиллерийских установок;
- 10 буксируемых артиллерийских установок, размещенных на полигонах вблизи н. п. Терново (57 км к востоку от Донецка), Бугаевки, н. п. Шимшиновка (27 км юго-западнее Луганска) и н. п. Миусинск (62 км юго-западнее Луганска);
- 6 буксируемых артиллерийских установок на территории одного объекта неподалеку от н. п. Садовый (57 км юго-западнее Луганска).