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На Донбассе перевернулась автоцистерна с горючим

9 декабря, 15:56

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В результате ДТП произошел разлив топлива

В Краматорске Донецкой области на дороге перевернулся грузовой автомобиль, который транспортировал дизельное топливо.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, авария произошла 9 декабря на улице Магистральная. Объем цистерны составляет 36 тонн. В связи с повреждением целостности емкости произошел разлив топлива.

На время ликвидации последствий ДТП движение по автодороге перекрыли. К счастью, погибших и пострадавших нет. Жилых домов рядом с разливом топлива нет.

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Ранее мы сообщали, что в центре Киева на дороге перевернулся грузовик. МАЗ перевозил стройматериалы. Когда шла разгрузка краном – он по неизвестным причинам перевернулся. Пострадавших в результате ДТП нет.

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Также напомним, на Одесской трассе перевернулась автоцистерна с горючим. Участники ДТП двигались в направлении Киева. По словам свидетелей, водитель автомобиля ГАЗ "Волга" пытался обогнать маршрутку, но не справился с управлением, его автомобиль ушел влево и врезался в автоцистерну одной из АЗС.

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авария Донбасс спасатели топливо грузовик краматорск ГСЧС цистерна
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