На Донбассе полицейский собака во время тренировки нашел тайник с патронами

/ Фото: Нацполиция

В Луганской области во время тренировок с кинологом в лесополосе, полицейская овчарка Вирс обнаружила тайник с патронами. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции области.

"Сотрудники кинологической службы полиции Луганщины вместе со своими четвероногими помощниками вышли за пределы кинологического центра для проведения занятий по различным видам служебной подготовки. Во время выполнения одного из упражнений, Вирс, обученный для поиска взрывчатки и боеприпасов, забежал в лес, где нашел убежище, в которой был 181 патрон калибра 7,62 мм и 2 патрона калибра 5,45 мм", – говорится в сообщении.

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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Северодонецкого отдела полиции, сотрудники которой и изъяли боеприпасы. Изъятое направлено в эксперизу.

Напомним, в американском округе Монро, Нью-Йорк, неизвестный позвонил в полицию и сообщил о погибающей собаке. Животное спас сержант Трэвис Грей. Спустя несколько часов журналистка Венди Райт написала, что пес "живой и здоровый", сопроводив комментарий роликом.

Кроме того, в таиландском городе Лампанг собака нашла наркотики, принесла их к дому хозяйки и разбросала во дворе. Соседка первой заметила, что пес по кличке Тун.

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