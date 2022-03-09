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На Донбассе сбили "Искандер" оккупантов – фото

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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9 марта, 17:01
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Ни в коем случае не прикасайтесь и не подходите близко к взрывоопасным предметам
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" был выпущен на Краматорский район
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" был выпущен на Краматорский район / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупационные войска выпустили ракету из комплекса "Искандер" в направлении Краматорска. Ракету сбили украинские военные.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Часть комплекса упала на территорию станции Шпичкино пгт Ясногорка. По предварительной информации, пострадавших нет.

На месте происшествия работают взрывотехники.

Полиция отмечает: ни в коем случае не прикасаться и не подходить близко к взрывоопасным предметам.

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Что такое "Искандер"?

"Искандером" называют баллистический оперативно-тактический ракетный комплекс класса земля-земля. Максимальная дальность поражения цели ракетами из "Искандера-М" – не менее 500 км, но также может достигать 700 км (по экспертным оценкам, при применении ядерной боеголовки или облегченной обычной).

Также для пуска крылатых ракет 9М729 дальность может меняться до 2500 км.

Назначение

"Искандер" предназначен для поражения боевыми частями в обычном снаряжении малоразмерных и плоскостных целей в глубине оперативного построения войск противника. Кроме этого, он может являться средством доставки тактического ядерного оружия.

Наиболее вероятные цели :

  • средства противоракетной и противовоздушной обороны;
  • средства огневого поражения (ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, дальнобойная артиллерия);
  • командные пункты и узлы связи;
  • самолеты и вертолеты на аэродромах;
  • важнейшие объекты гражданской инфраструктуры.

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