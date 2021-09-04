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На Донбассе снова обстрелы – тяжело ранен украинский защитник

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
4 сентября, 08:27
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На Донбассе продолжаются обстрелы. Бойца ВСУ оперативно доставили в медицинское учреждение
На Донбассе снова неспокойно. Фото: коллаж "Сегодня"
На Донбассе снова неспокойно. Фото: коллаж "Сегодня"

На Донбассе в течение текущих суток, 4 сентября, боевики совершили один обстрел. В результате вражеского огня ранен украинский военный. Он находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья воина – тяжелое.

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Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС.

Отмечается, что враг вел огонь вблизи Старогнатовки из стрелкового оружия.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

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Кроме того, за прошедшие сутки, 3 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Так, вблизи Катериновки противник применял автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей.
  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских и украинских военных, среди жертв и дети.

Ранее мы сообщали, что боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт и ранили местного жителя.

Также напомним, боевики ударили по мирным жителям украинского Нью-Йорка в Донецкой области. Этот удар мог закончиться катастрофой – в поселке хранится большое количество химикатов. Противник атаковал из запрещенного тяжелого вооружения.

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