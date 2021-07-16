Боевики ударили по Нью-Йорку, могла быть химическая катастрофа: видео и фото

Противник атаковал из запрещенного тяжелого вооружения, снаряды попали в жилой дом, но последствия могли быть еще хуже

Боевики ударили мо жилому сектору. Коллаж "Сегодня"

Боевики не прекращают обстрелы на Донбассе. На этот раз враг ударил по мирным жителям украинского Нью-Йорка, что в Донецкой области. Чудом никто не пострадал, но этот удар мог закончится катастрофой – в поселке хранится большое количество химикатов.

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Об этом сообщает 10 горно-штурмовая бригада ВСУ.

Оккупанты атаковали поселок вчера вечером в 19:30, применив запрещенную 122-мм артиллерию. В результате были повреждены частные дома – снаряды падали всего в нескольких сотнях метров от автостанции с. Нью-Йорк.

"Чудом никто не пострадал. Кроме того, что могли погибнуть гражданские люди, следует напомнить, что в поселке Нью-Йорк хранятся сотни тонн опасных химических отходов. Выброс их в атмосферу приведет к катастрофе, последствия которой трудно представить. Обстрел Нью-Йорка – это военное преступление без срока давности. Вот так и получается – "из России с любовью". Россия – враг. Россия – убивает", – написали военные.

Снаряд попал в жилой дом. Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

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Как сообщали новости "Сегодня", за вчерашний день в результате обстрелов позиций ВСУ на фронте пострадали пять украинских бойцов. На обстрелы противника наши военные открывали ответный огонь.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией