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На Донбассе снова "жарко": боевики ударили по ВСУ из минометов

18 декабря, 17:48

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Боевики уже четыре раза сегодня нарушили перемирие, применяли и запрещенное вооружение

На Донбассе не утихают обстрелы. Сегодня оккупационные войска обстреливали украинских военных из минометов крупного калибра, гранатометов и использовали противопехотные осколочные мины.

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Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Так, за сегодняшний день боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня:

  • на Приазовье вблизи Водяного стреляли из минометов 120-го калибра;
  • также в районе Водяного противник дистанционно минировали позиции сил ООС: использовав ПКМ-1 (переносной комплект минирования), оккупанты бросили в нашу сторону 12 запрещенных мин ПОМ-2;
  • в районе Авдеевки враг сначала применил ручной противотанковый гранатомет, а чуть позже – подствольный гранатомет.

"Выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому ответный огонь они не открывали. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет", – сообщили в ООС.

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Как сообщали новости "Сегодня", 17 декабря под Авдеевкой снайпер боевиков снова ранил бойца ВСУ.

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А тем временем Путин отметился новым циничным заявлением по Донбассу. Смотрите об этом в сюжете:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс боевики минометы ООС

Источник: Сегодня

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