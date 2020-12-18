На Донбассе снова "жарко": боевики ударили по ВСУ из минометов

На Донбассе не утихают обстрелы. Сегодня оккупационные войска обстреливали украинских военных из минометов крупного калибра, гранатометов и использовали противопехотные осколочные мины.
Об этом сообщает штаб Объединенных сил.
Так, за сегодняшний день боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня:
- на Приазовье вблизи Водяного стреляли из минометов 120-го калибра;
- также в районе Водяного противник дистанционно минировали позиции сил ООС: использовав ПКМ-1 (переносной комплект минирования), оккупанты бросили в нашу сторону 12 запрещенных мин ПОМ-2;
- в районе Авдеевки враг сначала применил ручной противотанковый гранатомет, а чуть позже – подствольный гранатомет.
"Выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому ответный огонь они не открывали. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет", – сообщили в ООС.
Как сообщали новости "Сегодня", 17 декабря под Авдеевкой снайпер боевиков снова ранил бойца ВСУ.
А тем временем Путин отметился новым циничным заявлением по Донбассу. Смотрите об этом в сюжете:
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