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На Донбассе в ДТП пострадали трое детей (фото)

14 декабря, 13:56

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Спасатели деблокировали ребенка с заднего пассажирского сиденья

В Краматорске Донецкой области на помощь пострадавшим в ДТП пришли спасатели.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, авария произошла 14 декабря в 09:58 на перекрестке улиц 8-го Марта и Проездной. На место происшествия были немедленно направлены спасатели.

Выяснилось, что в результате ДТП пострадали шесть человек – мужчины 1980 и 1983 рождения, женщина и дети 2010, 2013 и 2006 годов рождения.

Спасатели Главного управления деблокировали ребенка с заднего пассажирского сиденья автомобиля и передали его работникам скорой медицинской помощи.

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Ранее мы сообщали, что на Донбассе столкнулись две легковушки. С помощью гидравлического инструмента спасатели вырезали крышу транспортного средства, изъяли тело погибшего водителя 1996 года рождения и передали его работникам Национальной полиции.

Также напомним, в Киеве пьяный виновник ДТП открыл стрельбу по свидетелям. На проспекте Леся Курбаса автомобиль Volkswagen на огромной скорости влетел в припаркованную "Газель", в результате чего пострадала женщина.

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ДТП Донбасс спасатели краматорск пострадавшие ГСЧС
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