На Донбассе ВСУ снова понесли потери: где было "жарко"

За прошлые сутки, 1 апреля, боевики 15 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Трое военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре ООС.
"1 апреля вооруженные формирования Российской Федерации, вопреки взятым на себя обязательствам, 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил. В течение суток противник открывал огонь из "отведенных" Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Для прекращения враждебных обстрелов украинские защитники использовали дежурные огневые средства", – говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано четыре обстрела:
- вблизи Новотошковского российские наемники выпустили около 25 артиллерийских снарядов калибра 152 мм и 122 мм и более 170 минометных мин 120-го калибра;
- из минометов калибра 82 мм обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Хутора Вольного и Новоалександровки;
- по защитникам Хутора Вольного враг ударил из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- боевики открывали огонь из гранатометов различных систем вблизи Орехово.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 11 обстрелов:
- из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов велся огонь вблизи Павлополя;
- в районе Песков боевики стреляли из БМП-1;
- дважды из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг открывал огонь по окрестностям Марьинки и один раз – по позициям в районе Красногоровки;
- трижды враг обстрелял позиции Объединенных сил у Новомихайловки из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- дважды враг применил стрелковое оружия вблизи Песков и один раз – у Николаевки.
"Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Пострадавших вовремя доставили в военно-медицинского учреждения, где им предоставили надлежащую медицинскую помощь", – рассказали в ООС.
Отметим, что, по предварительным данным разведки, 1 апреля ВСУ ликвидировали одного российского оккупанта, еще трое – получили ранения.
Напомним, 31 марта на Донбассе тоже не утихал вражеский огонь – за сутки боевики устроили 14 раз обстрелов. Один военнослужащий погиб, двое получили ранения и еще один – получил минно-взрывную травму.
А 30 марта оккупанты 18 раз обстреляли украинские позиции. Один боец погиб, трое получили ранения и еще один – боевое поражения.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк