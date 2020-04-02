На Донбассе ВСУ снова понесли потери: где было "жарко"

За прошлые сутки, 1 апреля, боевики 15 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Трое военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"1 апреля вооруженные формирования Российской Федерации, вопреки взятым на себя обязательствам, 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил. В течение суток противник открывал огонь из "отведенных" Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Для прекращения враждебных обстрелов украинские защитники использовали дежурные огневые средства", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано четыре обстрела:

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вблизи Новотошковского российские наемники выпустили около 25 артиллерийских снарядов калибра 152 мм и 122 мм и более 170 минометных мин 120-го калибра;

из минометов калибра 82 мм обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Хутора Вольного и Новоалександровки;

по защитникам Хутора Вольного враг ударил из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

боевики открывали огонь из гранатометов различных систем вблизи Орехово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 11 обстрелов:

из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов велся огонь вблизи Павлополя;

в районе Песков боевики стреляли из БМП-1;

дважды из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг открывал огонь по окрестностям Марьинки и один раз – по позициям в районе Красногоровки;

трижды враг обстрелял позиции Объединенных сил у Новомихайловки из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

дважды враг применил стрелковое оружия вблизи Песков и один раз – у Николаевки.

"Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Пострадавших вовремя доставили в военно-медицинского учреждения, где им предоставили надлежащую медицинскую помощь", – рассказали в ООС.

Отметим, что, по предварительным данным разведки, 1 апреля ВСУ ликвидировали одного российского оккупанта, еще трое – получили ранения.

Напомним, 31 марта на Донбассе тоже не утихал вражеский огонь – за сутки боевики устроили 14 раз обстрелов. Один военнослужащий погиб, двое получили ранения и еще один – получил минно-взрывную травму.

А 30 марта оккупанты 18 раз обстреляли украинские позиции. Один боец погиб, трое получили ранения и еще один – боевое поражения.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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