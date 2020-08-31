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"Народный фронт" требует отставки делегации Украины в Трехсторонний контактной группе в Минске

31 августа, 21:51

Геннадий Петренко

Заявления Фокина в "Народном фронте" считают беспрецедентными и недопустимыми.

"Народный фронт" резко осуждает заявления Витольда Фокина о возможных уступках Украины перед Россией. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии. В частности, в опубликованном тексте говорится, что неприемлема даже сама дискуссия о подобных инициативах и предложениях, которые "противоречат законодательству и национальным интересам Украины":

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"Заявления Фокина являются беспрецедентными и недопустимыми. В частности, ни разу за все годы переговорного процесса представители Украины не заявляли о желательности или допустимости введения особого статуса в пределах Донецкой и Луганской областей. Так же, заместитель главы украинской делегации в ТКГ в Минске оправдывает наглые действия российских переговорщиков. Такая позиция Фокина вполне последовательна в контексте его предыдущих заявлений, когда он призвал, например, с пониманием отнестись к действиям России, которая оккупировала Крым", – говорится в сообщении.

В "Народном фронте" считают, что действия Фокина точно соответствуют интересам России, но не Украины. В "Народном фронте" возмущены тем, что заявления Фокина до сих пор не опровергнуты ни руководителем делегации Украины в ТКГ в Минске Кравчуком, ни должностными лицами, ответственными за организацию делать делегации.

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"Народный фронт" требует отставки делегации Украины в Трехсторонний контактной группе в Минске. Также подчеркиваем, что любой участник переговоров от Украины должен неукоснительно соблюдать Конституцию и законы Украины. В частности, Закон Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" от 18 января 2018 года.", – говорится в опубликованном сообщении.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что отдельные комментарии, озвученные Витольдом Фокиным, не отражают официальной позиции Украины.

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народный фронт Витольд Фокин
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