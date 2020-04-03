Не ходить в церковь и соблюдать дистанцию: в "ДНР" назвали новые ограничения

У зараженных коронавирусом болезнь проходит в легкой форме

На оккупированной территории Донецкой области уже зафиксировали два случая коронавируса. Подтвержден диагноз у женщины и ее ребенка, которые приехали из России. По информации оккупантов, болезнь проходит в легкой форме.

Также в самопровозглашенной "ДНР" сообщили о новых ограничениях:

-люди, прибывшие в "ДНР" из России и "ЛНР", а также проживающие с ними лица обязаны самоизолироваться.

-до 17 апреля режим самоизоляции обязаны соблюдать люди старше 65 лет, кроме лиц, нахождение которых на рабочем месте является критически важным.

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-запрет на проведение развлекательных, культурных, спортивных мероприятий.

-после 18:00 запрещена работа предприятий общественного питании, включая кафе и рестораны, за исключением обслуживания навынос и доставки заказов.

Кроме того, жителей просят в общественных местах соблюдать дистанцию не менее одного метра, не ходить в церковь и работать по возможности удаленно.

Напомним, главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что на оккупированных территориях уже зафиксированы смерти с признаками коронавируса, но оккупанты пытаются это скрыть от населения.

Кроме того, 23 марта Россия открыла границу для "Л/ДНР", правительство РФ ради такого внесло изменения в ранее принятое постановление.

Также смотрите обращение главы украинского правительства Дениса Шмыгаля по поводу карантина в Украине:

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