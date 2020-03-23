Россия открыла границу для "Л/ДНР"

Ограничения на въезд для иностранных граждан на территорию РФ установлен с 18 марта по 1 мая

Ранее Россия уже прекратила железнодорожное сообщение с Украиной и закрыла въезд для иностранцев в связи с распространением коронавируса, но в то же время открыла границу для жителей т.н. "ДНР" и "ЛНР". Соответствующее решение приняло правительство РФ.

Российское правительство внесло изменения в уже принятый 16 марта документ по борьбе с распространением коронавируса.

"Положение (об ограничении въезда в РФ) не применять в отношении граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины…", – говорится в распоряжении и отмечается, что Роспотребнадзору поручено обеспечить осуществление санитарно-карантинного контроля.

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Отметим, что ограничения на въезд иностранных граждан на территорию РФ были установлены на период с 18 марта по 1 мая 2020 года. Эта мера первоначально не распространялись только на дипломатических работников и членов их семей, членов официальных делегаций, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных бригад и ряда других лиц.

Как сообщали новости "Сегодня", боевики закрывают пункты пропуска на линии разграничения из-за коронавируса. Оккупанты уверяют, что пока на оккупированном Донбассе не зафиксировали ни одного случая COVID-19.

В свою очередь украинские пограничники озвучили требования для пересечения КПВВ на Донбассе. В Госпогранслужбе отмечают, что пассажиропоток уменьшился почти на 90%. Но, тем не менее, определенное количество граждан прибывает на КПВВ, чтобы уточнить порядок пересечения линии разграничения во время действия ограничений.

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