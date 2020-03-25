В "Л/ДНР" больницы переполнены больными, гибнут люди: появились подробности

Боевики закрыли пункты пропуска на Донбассе из-за коронавируса, а он, судя по всему, все ровно к ним просочился. Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что на оккупированных территориях уже зафиксированы смерти с признаками коронавируса, но оккупанты пытаются это скрыть от населения.

Российские оккупационные администрации т.н. "ЛНР" и "ДНР" пытаются через "средства массовой информации" убедить местное население, что людей с симптомами коронавируса у них не обнаружено. При этом, скрывается информация, что инфекционные отделения медицинских учреждений, в т.ч. военных, переполнены больными с высокой температурой.

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Кроме того, скрывается рост числа умерших с диагнозами острого респираторного заболевания. Так, на прошлой неделе только в 7 горбольнице Луганска от якобы "обычной пневмонии" умерли девять человек. Однако, по заключению патологоанатомов причины этих смертей имеют признаки, присущие COVID-19, но это запрещено указывать в официальных документах.

Как сообщали новости "Сегодня", 23 марта Россия открыла границу для "Л/ДНР", правительство РФ ради такого внесло изменения в ранее принятое постановление. Примечательно, что со всеми другими странами, и даже с союзной Беларусью, границы закрыты.

19 марта уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что на оккупированном Донбассе к медикам с симптомами острой респираторной вирусной инфекции обратились около 600 человек, еще у 91 – подозревают пневмонию. Несмотря на ситуацию, проверить этих людей на коронавирус не могут, так как тестов попросту нет.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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