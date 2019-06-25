Сделать стартовой
26,19
29,84
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

"Никогда не сдавайтесь!": детям Донбасса рассказали, как добиться успеха

25 июня, 21:12

Известный телеведущий Игорь Пупков вдохновил детей своим примером

Фото: fdu.org.ua

В детском оздоровительном центре "Перлина Донеччини", в Святогорске состоялась мотивационная встреча "Твоя суперсила", которую для детей провел популярный телеведущий канала "Украина" Игорь Пупков.

Дети-участники проекта "Мирное лето – детям Донбасса" Фонда Рината Ахметова, пришедшие на встречу, внимательно слушали рассказ амбассадора Фонда о том, как ему удалось построить успешную карьеру.

"Я родился и вырос в маленьком городке, в Одесской области. В 10 лет буквально заболел телевидением. Вырезал из газет новости, клеил себе в тетрадку, а когда никто из взрослых не видел, садился спиной вплотную к телевизору и читал новости, представляя себя ведущим. Позже многие, конечно, узнали о моей мечте. Но никто не верил, что я чего-то добьюсь в этой сфере. А я верил. И уже в 15 лет прошел кастинг на вакансию телеведущего на местном канале. Правило одно – не опускайте руки! Никогда не сдавайтесь", – сказал Игорь Пупков в своем выступлении.

Потом телеведущий спросил у детей, кто из них мечтает о работе на ТВ, и предложил каждому, кто поднял руку, выйти к нему и выступить перед собравшимися, зачитав текст одной из подготовленных новостей. Новости были позитивные и веселые, поэтому ребята вдоволь насмеялись. Завершилась встреча фотосессией, во время которой дети завалили Игоря Пупкова вопросами о мире телевидения.

"Я тоже хочу стать телеведущей. Это очень классная и интересная профессия. Дядя Игорь рассказал, что если верить в себя, то все получится. Поэтому я буду стараться, чтобы моя мечта сбылась", – рассказала Алина Порошистая из Бахмута, участница второй смены проекта "Мирное лето – детям Донбасса".

"Обычно встречи в рамках проекта "Твоя суперсила" Фонд Рината Ахметова проводит в интернатных учреждениях, сегодня же слушателями мотивационной лекции стали ребята, которые пострадали от вооруженного конфликта на Донбассе. Эти дети многое пережили, но мечтать не разучились, что доказала сегодняшняя встреча", – сказал руководитель проектов Фонда Рината Ахметова Андрей Хворостянко.

В этом году участниками трех смен проекта "Мирное лето – детям Донбасса" станут 500 мальчиков и девочек. А с 2015 года Фонд подарил мирное лето 4000 детей c неподконтрольной Украине территории, из "серой зоны", а также детям-переселенцам. Для большинства из них это единственная возможность оздоровиться и пройти психологическую реабилитацию.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег фонд Рината Ахметова, Мирное лето, твоя суперсила, Мирное лето – детям Донбасса

Вы сейчас просматриваете новость " "Никогда не сдавайтесь!": детям Донбасса рассказали, как добиться успеха". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мамонт и носорог возвращаются: во Львове открывается уникальная выставка

Сегодня, 07:00

Доисторические исполины стали "звездами" новой экспозиции

"Теперь я слышу": как получить помощь

Вчера, 18:05

После рождения Даниил не издавал ни звука, а в двухмесячном возрасте реагировал только на громкую музыку

Возвращение доисторических исполинов: уникальная выставка открывается во Львове

21 июня, 15:38

Выставка создана в рамках проекта "Динамичный музей" Фонда и является первой частью новой постоянной экспозиции "Симфония жизни"

Данька. Улыбаться и бороться

21 июня, 10:41

Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках

Ломаченко - Кролла: Видео потрясающего нокаута чемпиона

Виноваты родители: в деле об убийстве Кирилла поворот

Как спастись от клещей

Последовал резкий ответ Плющенко Родниной

Мамаева и Кокорина поместили в стеклянный бокс на суде

Боярский прокомментировал приговор по делу Кокорина и Мамаева

Найден человек, испортивший Пугачевой звук на Юбилее

"В фигурном катании есть тренд на раздевание" - интервью

На глубине 4 метров в Днепре обнаружили тело мужчины

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

Вчера, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

Вчера, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Охота на кнопкодавов и прогульщиков: "пианистов" в Раде хотят наказывать тюрьмой

23 июня, 07:51

Документ подадут на неделе. Эксперты: нужны штрафы и лишение мандата

Без диплома и опыта работы: как переучиться на программиста

23 июня, 07:38

Курсы программирования не помогут – или, во всяком случае, их одних явно недостаточно

ASUS готовит к выпуску двойной слайдер в стиле легендарной Nokia

Гафт о смерти единственной дочери: «Я виноват»

Пьяных россиянок жестко проучили за насмешки над "мовой"
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь