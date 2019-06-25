"Никогда не сдавайтесь!": детям Донбасса рассказали, как добиться успеха

Известный телеведущий Игорь Пупков вдохновил детей своим примером

Фото: fdu.org.ua

В детском оздоровительном центре "Перлина Донеччини", в Святогорске состоялась мотивационная встреча "Твоя суперсила", которую для детей провел популярный телеведущий канала "Украина" Игорь Пупков.

Дети-участники проекта "Мирное лето – детям Донбасса" Фонда Рината Ахметова, пришедшие на встречу, внимательно слушали рассказ амбассадора Фонда о том, как ему удалось построить успешную карьеру.

"Я родился и вырос в маленьком городке, в Одесской области. В 10 лет буквально заболел телевидением. Вырезал из газет новости, клеил себе в тетрадку, а когда никто из взрослых не видел, садился спиной вплотную к телевизору и читал новости, представляя себя ведущим. Позже многие, конечно, узнали о моей мечте. Но никто не верил, что я чего-то добьюсь в этой сфере. А я верил. И уже в 15 лет прошел кастинг на вакансию телеведущего на местном канале. Правило одно – не опускайте руки! Никогда не сдавайтесь", – сказал Игорь Пупков в своем выступлении.

Потом телеведущий спросил у детей, кто из них мечтает о работе на ТВ, и предложил каждому, кто поднял руку, выйти к нему и выступить перед собравшимися, зачитав текст одной из подготовленных новостей. Новости были позитивные и веселые, поэтому ребята вдоволь насмеялись. Завершилась встреча фотосессией, во время которой дети завалили Игоря Пупкова вопросами о мире телевидения.

"Я тоже хочу стать телеведущей. Это очень классная и интересная профессия. Дядя Игорь рассказал, что если верить в себя, то все получится. Поэтому я буду стараться, чтобы моя мечта сбылась", – рассказала Алина Порошистая из Бахмута, участница второй смены проекта "Мирное лето – детям Донбасса".

"Обычно встречи в рамках проекта "Твоя суперсила" Фонд Рината Ахметова проводит в интернатных учреждениях, сегодня же слушателями мотивационной лекции стали ребята, которые пострадали от вооруженного конфликта на Донбассе. Эти дети многое пережили, но мечтать не разучились, что доказала сегодняшняя встреча", – сказал руководитель проектов Фонда Рината Ахметова Андрей Хворостянко.

В этом году участниками трех смен проекта "Мирное лето – детям Донбасса" станут 500 мальчиков и девочек. А с 2015 года Фонд подарил мирное лето 4000 детей c неподконтрольной Украине территории, из "серой зоны", а также детям-переселенцам. Для большинства из них это единственная возможность оздоровиться и пройти психологическую реабилитацию.

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