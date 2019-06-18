"Мирное лето – детям Донбасса": стартовала вторая смена!

141 ребенок пройдет двухнедельный курс отдыха и психологической реабилитации в санатории "Перлина Донеччини"

Фото: fdu.org.ua

Начался следующий этап проекта "Мирное лето – детям Донбасса" Фонда Рината Ахметова – ребята прибыли на вторую смену. Пройти двухнедельный курс отдыха и психологической реабилитации в санатории "Перлина Донеччини" приехал 141 ребенок. Это мальчики и девочки, живущие по обе стороны линии соприкосновения, а также из семей переселенцев.

Среди участников нынешней смены – 11-летняя Варя Кравчина из Авдеевки. Для девочки это уже второе мирное лето, организованное Фондом. В санатории психологи помогают ей избавиться от груза пережитого страха. Особенно болезненные воспоминания связаны с 24 августа 2014 года.

"Был праздник – и вдруг во дворе начали падать снаряды. Незадолго до этого дедушка-сосед угостил меня конфетой, поздравил с Днем Независимости Украины. А через час он погиб. Тогда же видела и других соседей ранеными или убитыми", – рассказала Варвара.

Тяжелый стресс усугубили долгие часы ожидания в подвале, где Варя с мамой прятались от обстрелов. Поэтому психологическая помощь, которую получают участники проекта "Мирное лето – детям Донбасса", стала незаменимой. В частности, на занятиях арт-терапией девочка сделала первые шаги для преодоления страхов.

В этом году проект "Мирное лето – детям Донбасса" проходит в три смены, психологическую и физическую реабилитацию получат 500 детей. Это школьники 8–14 лет, проживающие на неподконтрольной Украине территории и в "серой зоне", а также дети-переселенцы. Всего с начала старта проекта в 2015 году его участниками стали более 4000 ребят.

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