Сделать стартовой
26,42
29,76
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

"Мирное лето – детям Донбасса": стартовала вторая смена!

18 июня, 18:26

141 ребенок пройдет двухнедельный курс отдыха и психологической реабилитации в санатории "Перлина Донеччини"

Фото: fdu.org.ua

Начался следующий этап проекта "Мирное лето – детям Донбасса" Фонда Рината Ахметова – ребята прибыли на вторую смену. Пройти двухнедельный курс отдыха и психологической реабилитации в санатории "Перлина Донеччини" приехал 141 ребенок. Это мальчики и девочки, живущие по обе стороны линии соприкосновения, а также из семей переселенцев.

Среди участников нынешней смены – 11-летняя Варя Кравчина из Авдеевки. Для девочки это уже второе мирное лето, организованное Фондом. В санатории психологи помогают ей избавиться от груза пережитого страха. Особенно болезненные воспоминания связаны с 24 августа 2014 года.

"Был праздник – и вдруг во дворе начали падать снаряды. Незадолго до этого дедушка-сосед угостил меня конфетой, поздравил с Днем Независимости Украины. А через час он погиб. Тогда же видела и других соседей ранеными или убитыми", – рассказала Варвара.

Тяжелый стресс усугубили долгие часы ожидания в подвале, где Варя с мамой прятались от обстрелов. Поэтому психологическая помощь, которую получают участники проекта "Мирное лето – детям Донбасса", стала незаменимой. В частности, на занятиях арт-терапией девочка сделала первые шаги для преодоления страхов.

В этом году проект "Мирное лето – детям Донбасса" проходит в три смены, психологическую и физическую реабилитацию получат 500 детей. Это школьники 8–14 лет, проживающие на неподконтрольной Украине территории и в "серой зоне", а также дети-переселенцы. Всего с начала старта проекта в 2015 году его участниками стали более 4000 ребят.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег фонд Рината Ахметова, Мирное лето, Мирное лето – детям Донбасса

Вы сейчас просматриваете новость " "Мирное лето – детям Донбасса": стартовала вторая смена!". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Снова радуются жизни": первая смена проекта "Мирное лето – детям Донбасса" завершена

14 июня, 18:14

Уже сегодня в санаторий "Перлина Донеччини" заедут новые участники проекта

Помочь ребенку услышать голос мамы

14 июня, 15:55

Четырехлетний Матвей из Мариуполя до сих пор не умеет говорить из-за тугоухости

"Спасение жизней — не чудо, не подвиг, а наша задача": Фонд Рината Ахметова помогает украинским врачам выполнять свой долг

14 июня, 06:33

Сотрудничество медиков и Фонда Рината Ахметова стало высокой миссией

"Мирное лето – детям Донбасса": когда творчество преодолевает страх

12 июня, 17:50

Команда психологов учит мальчиков и девочек справляться со страхами и снижать уровень тревоги при помощи игр, арт-терапии и мастер-классов

Когда выкапывать тюльпаны, нарциссы и другие луковицы цветов

Партия "Слуга народа" представила свой логотип

Кравец оригинально поздравила Зеленского с победой на выборах

Египетские женщины лидируют в мире по избиванию мужей, - ООН

Почему Константин Меладзе много лет утаивал роман с Брежневой

10 культовых фильмов, расширяющих сознание

От гастронома до крупнейшей сети дискаунтеров: секреты АТБ

​Обнаружена таинственная «Комната Сфинкса»

Грид-гёрлз в Монако. Традицию красоток хотят возродить

В Днепре мужчина избил кондуктора трамвая камнем по голове

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

"К тем, кто послал самолет, есть вопросы": интервью с главой экспертной группы по крушению Ил-76

Вчера, 07:37

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин руководил экспертизой по катастрофе Ил-76 под Луганском

Перерасчет пенсий: кому и сколько добавят 1 июля

Вчера, 07:25

За медали добавят копейки, а чернобыльцам — почти сотню

Газовая война: почему Россия "согласилась" на транзит газа через Украину и нужно ли это нам

16 июня, 07:51

Эксперты считают, что Украина вовремя не обезопасила себя, проведя реформы, чем загнала себя в патовую ситуацию

Электронная Украина: какие услуги вскоре станут доступны онлайн

16 июня, 07:37

За 2019 г. должно добавиться 50 новых электронных услуг

Ученые назвали овощ для снижения давления

Эксперты назвали идеальный суп, нормализующий кровяное давление

Ученые нашли самый полезный продукт для гипертоников
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь