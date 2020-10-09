Новый "рекорд". В ВСУ рассказали о количестве заболевших COVID-19

На изоляции находятся несколько сотен военнослужащих

В рядах Вооруженных сил Украины за минувшие сутки, 8 октября, зафиксировали 126 новых случаев коронавируса. Это наибольший суточный прирост заразившихся с начала эпидемии. Всего в стране COVID-19 болеют 803 военнослужащих.

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Как сообщает командование Медицинских сил ВСУ, за все время эпидемии в ВСУ выздоровели 2743 человек, летальных случаев – 11. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 454 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, – 58 человек.

Сообщается, что 29 человек из числа новых заболевших находятся в медучреждениях, на лечении дома под наблюдением медицинской службы – 97 человек.

"Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", – говорится в сообщении.

Также напомним, у главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака диагностировали коронавирус.

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Сообщается, что Хомчак отправился на самоизоляцию сразу же после позитивного ПЦР-теста. Он находится в удовлетворительном состоянии.

Также мы писали, когда вакцина против коронавируса появится в Украине.

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