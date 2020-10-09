Новый "рекорд". В ВСУ рассказали о количестве заболевших COVID-19

В рядах Вооруженных сил Украины за минувшие сутки, 8 октября, зафиксировали 126 новых случаев коронавируса. Это наибольший суточный прирост заразившихся с начала эпидемии. Всего в стране COVID-19 болеют 803 военнослужащих.
Как сообщает командование Медицинских сил ВСУ, за все время эпидемии в ВСУ выздоровели 2743 человек, летальных случаев – 11. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 454 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, – 58 человек.
Сообщается, что 29 человек из числа новых заболевших находятся в медучреждениях, на лечении дома под наблюдением медицинской службы – 97 человек.
"Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", – говорится в сообщении.
Также напомним, у главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака диагностировали коронавирус.
Сообщается, что Хомчак отправился на самоизоляцию сразу же после позитивного ПЦР-теста. Он находится в удовлетворительном состоянии.
Также мы писали, когда вакцина против коронавируса появится в Украине.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк