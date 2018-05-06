Объединенные силы дали боевикам жесткую ответку: шесть оккупантов уничтожены и четверо – ранены

Вчера, 07:27

Украинские военные потеряли одного бойца

Боевики. Фото: AFP
Боевики. Фото: AFP

В ответ на применение боевиками запрещенных "Минском" вооружений – минометов, артиллерии, танков – украинские военные нанесли удары, в результате которых участники незаконных банд понесли ощутимые потери, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Так, за прошлые сутки, 5 мая, в районе проведения операции Объединенных сил наиболее интенсивно боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Луганское, Авдеевка, Водяное, Широкино.

На применение противником противника минометов, артиллерии, танков Объединенные силы давали адекватный ответ.

Применение местными боевиками и российскими военными на Донбассе артиллерии и минометов, по сравнению с предыдущими днями, уменьшилось. Противник 9 раз в сутки применял запрещенное вооружение.

Подразделения Объединенных сил вели активную оборону, не позволили оккупантам интенсивно применять бронированную технику, говорится в сообщении.

Отдельные подразделения наших войск провели успешные рейдовые действия. В ходе рейда один боевик взят в плен.

Во время боевых действий за прошлые сутки один наш военнослужащий ранен. В текущие сутки по состоянию на 7:00 утра, еще один военнослужащий получил ранения.

По данным разведки, шесть оккупантов уничтожены и четверо – ранены.

01

Напомним, сутками ранее, 4 мая, боевики ударили артиллерией по мирному городу, а ВСУ наказали их жесткой "ответкой".

Также сообщалось, что во время боевых действий 3 мая боевики атаковали позиции ВСУ, но сами понесли потери. Также отмечалось, что после начала Операции объединенных сил на Донбассе существенно уменьшилось количество обстрелов.
Донбасс, боевики, обстрелы, ООС
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Объединенные силы дали боевикам жесткую ответку: шесть оккупантов уничтожены и четверо – ранены". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Георгий Тука. Фото: из открытых источников

Новая система пропусков на Донбассе: Тука прогнозирует очереди

4 Мая, 14:21

По словам замминистра, сейчас идет работа с представителями Вооруженных сил для того, чтобы минимизировать неудобства для населения

Украина

Генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев. Фото: mil.gov.ua

Генерал Наев назвал главное отличие Операции объединенных сил от АТО

2 Мая, 11:31

Командующий ООС рассказал, как будут усиливать ВСУ и ожидается ли эскалация конфликта
Загрузка...

Украина

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко объявил о завершении АТО

30 Апреля, 14:58

На Донбассе начинается операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей

Украина

Как вернуть Донбасс: прямая линия с советником министра по оккупированным территориям

3 Мая, 11:04

Реинтеграция Донбасса и возвращение Крыма: как не допустить ошибок прошлого и изменится ли стратегия России?
Загрузка...