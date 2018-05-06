Объединенные силы дали боевикам жесткую ответку: шесть оккупантов уничтожены и четверо – ранены
Украинские военные потеряли одного бойца
В ответ на применение боевиками запрещенных "Минском" вооружений – минометов, артиллерии, танков – украинские военные нанесли удары, в результате которых участники незаконных банд понесли ощутимые потери, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Так, за прошлые сутки, 5 мая, в районе проведения операции Объединенных сил наиболее интенсивно боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Луганское, Авдеевка, Водяное, Широкино.
На применение противником противника минометов, артиллерии, танков Объединенные силы давали адекватный ответ.
Применение местными боевиками и российскими военными на Донбассе артиллерии и минометов, по сравнению с предыдущими днями, уменьшилось. Противник 9 раз в сутки применял запрещенное вооружение.
Подразделения Объединенных сил вели активную оборону, не позволили оккупантам интенсивно применять бронированную технику, говорится в сообщении.
Отдельные подразделения наших войск провели успешные рейдовые действия. В ходе рейда один боевик взят в плен.
Во время боевых действий за прошлые сутки один наш военнослужащий ранен. В текущие сутки по состоянию на 7:00 утра, еще один военнослужащий получил ранения.
По данным разведки, шесть оккупантов уничтожены и четверо – ранены.
Напомним, сутками ранее, 4 мая, боевики ударили артиллерией по мирному городу, а ВСУ наказали их жесткой "ответкой".
Также сообщалось, что во время боевых действий 3 мая боевики атаковали позиции ВСУ, но сами понесли потери. Также отмечалось, что после начала Операции объединенных сил на Донбассе существенно уменьшилось количество обстрелов.
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