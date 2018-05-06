Объединенные силы дали боевикам жесткую ответку: шесть оккупантов уничтожены и четверо – ранены

В ответ на применение боевиками запрещенных "Минском" вооружений – минометов, артиллерии, танков – украинские военные нанесли удары, в результате которых участники незаконных банд понесли ощутимые потери, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Так, за прошлые сутки, 5 мая, в районе проведения операции Объединенных сил наиболее интенсивно боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Луганское, Авдеевка, Водяное, Широкино.

На применение противником противника минометов, артиллерии, танков Объединенные силы давали адекватный ответ.

Применение местными боевиками и российскими военными на Донбассе артиллерии и минометов, по сравнению с предыдущими днями, уменьшилось. Противник 9 раз в сутки применял запрещенное вооружение.

Подразделения Объединенных сил вели активную оборону, не позволили оккупантам интенсивно применять бронированную технику, говорится в сообщении.

Отдельные подразделения наших войск провели успешные рейдовые действия. В ходе рейда один боевик взят в плен.

Во время боевых действий за прошлые сутки один наш военнослужащий ранен. В текущие сутки по состоянию на 7:00 утра, еще один военнослужащий получил ранения.

По данным разведки, шесть оккупантов уничтожены и четверо – ранены.

Напомним, сутками ранее, 4 мая, боевики ударили артиллерией по мирному городу, а ВСУ наказали их жесткой "ответкой".

Также сообщалось, что во время боевых действий 3 мая боевики атаковали позиции ВСУ, но сами понесли потери. Также отмечалось, что после начала Операции объединенных сил на Донбассе существенно уменьшилось количество обстрелов.