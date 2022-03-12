Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Донбасса

Обстрелы не утихают. В Северодонецке загорелись школы и квартиры – есть погибший

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 марта, 15:43
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Спасатели обнаружили одного погибшего и двоих пострадавших в городе Кременная
В Луганской области обстрелы повлекли за собой пожары
В Луганской области обстрелы повлекли за собой пожары / Фото: Коллаж: Сегодня

В результате обстрелов в городе Северодонецк произошло возгорание спортивной и общеобразовательной школ, квартиры в многоэтажном доме, магазина и гаража.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС.

Реклама

Спасатели ликвидируют пожар, но обстрелы продолжаются.

"Из-за обстрелов произошло возгорание 11 жилых домов и одной квартиры в г. Рубежное. Произошел пожар в цехе трубного завода и картонно-тарного комбината. Спасатели ликвидируют пожары и помогают населению выбраться из подвалов", – говорится в сообщении.

В городе Кременная в результате обстрела повреждено здание, спасатели обнаружили одного погибшего и двоих пострадавших.

Реклама

Оккупанты могут активизироваться

У российских войск будет вторая попытка массового наступления на Украину. Атаки могут продолжаться две-три недели. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Реклама

Эксперт утверждает, что пока оккупанты взяли паузу.

"Надо понимать очень четко, что будет еще одна попытка наступления с их стороны. Сейчас пока пауза. Они стоят под Киевом практически разгромлены, стоят в обороне, пытаются тыкаться небольшими подразделениями, но мы их уничтожаем. Они попытаются бросить резервы на те направления, в которых у них самые большие успехи", – говорит Алексей Арестович.

Глава ОП утверждает, что враг может снова атаковать зону ООС, Мариуполь, Харьковскую область, а также территории под Киевом.

"Они настолько бестолковы, что все сделают не так, как надо снова и эти резервы полягут. Но это может занять там еще 10 дней или неделю с начала, когда они пойдут в бой. То есть я даю еще две или три недели их попыток через паузы активных наступлений. После этого они станут как "зайчики", ведь воевать будет нечем", – добавил Алексей Арестович.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Видео-контент
Мир душит РФ санкциями
Все санкции
Мировой спорт - за Украину!
Больше новостей
Первая медицинская помощь
Помоги!
Мэр говорит
Защищают Украину
Кто вступил в тероборону
Финанс-дайджест
Больше новостей
Рупоры Кремля
Путинисты 🤬
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Истории подвигов
Лейтенант Евгений Пальченко – командир танкового взвода – проявил невероятную смелость и военную смекалку, прикрывая выход своей бригады из окружения, чем спас жизнь многим побратимам. При этом сумел выбраться из-под огня живым. Стал одним из самых молодых Героев Украины, получив "Золотую Звезду" за личное мужество. Ему всего 23.
Слава Україні!
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Наши ангелы-хранители

Солдат Александр Лукьянович во время боя обезвредил около 30 единиц военной техники противника, в том числе и несколько танков. В результате авиационного удара получил смертельное ранение. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Паралимпиада-2022. Медали
#Позиция
Страна
золотоЗолото
сереброСеребро
бронзаБронза
ВсегоВсего
1
flag Китай КитайCN
18
18
23
59
2
flag Украина УкраинаUA
10
10
8
28
3
flag Канада КанадаCA
8
5
10
23
4
flag Франция ФранцияFR
6
2
2
10
5
flag Австрия АвстрияAT
5
4
3
12
Какой будет погода в марте
Прогноз на целый месяц
Узнать
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
#пишаюсяЗСУ
Война глазами детей
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
1 /2
#дякуюЗСУ
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

39061.88

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

2581.18

Litecoin (LTC)

105.4

Ripple (XRP)

0.79

Купить криптовалюту
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Комаровский в теме
Как избежать радиоактивного заражения при аварии на АЭС
Спроси у доктора

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять