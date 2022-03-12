Обстрелы не утихают. В Северодонецке загорелись школы и квартиры – есть погибший

Спасатели обнаружили одного погибшего и двоих пострадавших в городе Кременная

В Луганской области обстрелы повлекли за собой пожары / Фото: Коллаж: Сегодня

В результате обстрелов в городе Северодонецк произошло возгорание спортивной и общеобразовательной школ, квартиры в многоэтажном доме, магазина и гаража.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС.

Реклама

Спасатели ликвидируют пожар, но обстрелы продолжаются.

"Из-за обстрелов произошло возгорание 11 жилых домов и одной квартиры в г. Рубежное. Произошел пожар в цехе трубного завода и картонно-тарного комбината. Спасатели ликвидируют пожары и помогают населению выбраться из подвалов", – говорится в сообщении.

В городе Кременная в результате обстрела повреждено здание, спасатели обнаружили одного погибшего и двоих пострадавших.

Реклама

Оккупанты могут активизироваться

У российских войск будет вторая попытка массового наступления на Украину. Атаки могут продолжаться две-три недели. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Реклама

Эксперт утверждает, что пока оккупанты взяли паузу.

"Надо понимать очень четко, что будет еще одна попытка наступления с их стороны. Сейчас пока пауза. Они стоят под Киевом практически разгромлены, стоят в обороне, пытаются тыкаться небольшими подразделениями, но мы их уничтожаем. Они попытаются бросить резервы на те направления, в которых у них самые большие успехи", – говорит Алексей Арестович.

Глава ОП утверждает, что враг может снова атаковать зону ООС, Мариуполь, Харьковскую область, а также территории под Киевом.

"Они настолько бестолковы, что все сделают не так, как надо снова и эти резервы полягут. Но это может занять там еще 10 дней или неделю с начала, когда они пойдут в бой. То есть я даю еще две или три недели их попыток через паузы активных наступлений. После этого они станут как "зайчики", ведь воевать будет нечем", – добавил Алексей Арестович.

Читайте также: