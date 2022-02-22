Обстрелы продолжаются: боевики на востоке убили украинского военного

Кроме одного погибшего, ранены и травмированы

Украина снова понесла потери среди защитников/Фото: коллаж: "Сегодня"

На Донбассе в результате вражеских обстрелов боевиков погиб украинский защитник. Один военный получил ранения, еще пятеро — боевые травмы.

Об этом сообщает Минобороны.

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"В результате обстрелов один военнослужащий получил ранения, еще пятеро — боевые травмирования. Воины находятся в лечебных заведениях. Состояние их здоровья удовлетворительное. Еще один украинский защитник получил ранения несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении.

Кто погиб?

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что 22 февраля вблизи поселка Новотроицкое Волновахского района погиб военнослужащий в/ч А-0536 Вооруженных Сил Украины по фамилии Сливка.

Боевики продолжают обстрелы

В Минобороны заявили, что за текущие сутки со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 72 нарушения режима прекращения огня, 53 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Противник задействовал реактивные системы залпового огня, вооружение танков, артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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Оккупанты обстреляли Донбасс 84 раза

За прошедшие сутки, 21 февраля, на Донбассе российские оккупанты 84 раза нарушили режим прекращения огня. В результате пострадали много украинских военных, есть погибшие.

Российско-оккупационные войска обстреляли:

Дважды Талаковку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Пищевик – из минометов калибра 120 мм.

Пять раз Водяное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Дважды Красногоровку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и ручных противотанковых гранатометов.

Мемрик – из артиллерии калибра 152 мм.

Три раза Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм. станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Восемь раз Счастье – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Три раза Лебединское – БПЛА ВОГ-17, из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Чермалик – из минометов калибра 82 мм.

Четыре раза Каменку – из минометов калибра 120 мм, станковых автоматических гранатометов и станковых противотанковых пулеметов, крупнокалиберных пулеметов.

Три раза Новолуганское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов.

Новоселовку Вторую – из противотанковых управляемых ракетных комплексов.

Дважды Новоселовку – из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов.

Дважды Новомихайловку – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Дважды Лопаскино – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.

Три раза Гнутово – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Дважды Врубовку – из артиллерии калибра 152 мм.

Павлополь – из станковых противотанковых гранатометов.

Три раза Зайцево – из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов.

Четыре раза Пески – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых управляемых ракетных комплексов.

Николаевку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Дважды Верхнеторецкое – из минометов калибра 120 мм 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Троицкое – из минометов калибра 82 мм.

Дважды Луганское – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов.

Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм.

Старогнатовку – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов.

Дважды Гранитное – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Марьинку – из минометов калибра 120 мм.

Опытное – из минометов калибра 120 мм.

Широкино – из минометов калибра 120 мм.

Причепиловку – из минометов калибра 82 мм.

Нью-Йорк – из минометов калибра 82 мм.

Дважды Новотошковское – из минометов калибра 120 мм.

Дважды Светлодарск – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Майорск – из артиллерии калибра 122 мм.

Шумы – из минометов калибра 82 мм.

Пивденное – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Славное – из противотанковых управляемых ракетных комплексов.

Четыре раза Новогнатовку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Невельское – из минометов калибра 120 мм.

Дважды Новотроицкое – из минометов калибра 120 мм. Также зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения. Реклама Есть пострадавшие и погибшие В результате обстрела двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью.

12 военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях.

Шестеро получили боевые травмы.

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