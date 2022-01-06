Обстреляли из ракетного комплекса и гранатометов. На Донбассе боевики 4 раза нарушили "тишину"

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное вооружение

Оккупанты не соблюдают "тишину" / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошлые сутки, 5 января, со стороны боевиков на Донбассе зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

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Где стреляли?

В направлении Авдеевки враг открыл огонь из противотанкового ракетного комплекса.

Вблизи Шумов обстреливали позиции украинских войск из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону Катериновки вели огонь из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от Майорского совершили обстрелы из станковых противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы", – говорится в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра 6 января нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Боевики усиливают позиции

По данным украинской разведки, за период новогодних праздников боевики на Донбассе усилили передовые позиции армейских корпусов дополнительным личным составом и средствами огневого поражения.

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Кроме того, оккупанты развернули дополнительные элементы системы разведки вдоль линии разграничения и увеличили количество снайперских пар.

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