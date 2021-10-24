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Оккупанты трижды нарушили "тишину" и ранили двух военных ВСУ

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
24 октября, 07:15
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По состоянию на 7:00 утра 24 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано
Оккупанты ранили украинских военных
Оккупанты ранили украинских военных / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 23 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано три нарушения режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом пишет пресс-служба ООС.

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"В результате враждебных действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Где стреляли?

  • Неподалеку Новозвановки враг вел огонь из минометов калибра 120 мм.
  • В направлении Новогригорьевки наемники дважды совершили обстрелы, используя противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Наши защитники открывали огонь, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.

Украинские военные задержали оккупанта с повязкой СЦКК

Около 10:45 13 октября группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ на Донбассе.

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Украинская сторона сообщила, что:

  • предоставила гарантии безопасности для проведения работ по разминированию территорий с четким указанием маршрутов передвижения и определением предельной точки выдвижения в сторону позиций ВСУ;
  • это произошло в рамках работ по оборудованию участка местности для открытия со стороны ОРДЛО контрольного пункта въезда-выезда КПВВ "Золотое".

"Оперативной группой ВСУ был задержан один в/с российских вооруженных формирований: гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него было изъято оружие и боеприпасы", – заявили в делегации.

Задержанный подозревается правоохранительными органами Украины в совершении в 2010 году тяжкого преступления в соответствии со статьей 115 УК Украины (умышленное убийство).

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