Около 19 500 мирных жителей Донбасса получат помощь Рината Ахметова в марте

В марте помощь Рината Ахметова доставят жителям 14 населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения. Продуктовые наборы получат около 19 500 человек: дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями.

"Бригада мобильной выдачи крупнейшей программы Фонда Рината Ахметова – Гуманитарного Штаба, привезет помощь в Авдеевский, Торецкий, Новоайдарский, Станично-Луганский, Славянский, Волновахский и Ясиноватский районы. Кроме того, стационарный пункт выдачи будет работать в Станице Луганской 11, 17 и 20 марта", – рассказал Михаил Катеринчак, руководитель проектов Фонда.

Помощь Рината Ахметова шестой год продолжает поступать на Донбасс. Беспрецедентная по своим объемам, она уже спасла свыше миллиона человеческих жизней. Это эвакуация и расселение, медикаменты, продуктовые наборы, проведение сложных операций, психологическая и физическая реабилитация детей, пострадавших от вооруженного конфликта. Это помощь самым нуждающимся – тем, кто без нее не справится.

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С 2014 года Фонд Рината Ахметова выдал почти 12,5 миллиона продуктовых наборов на Донбассе. Сами мирные жители называют их "наборами выживания".

Дата приезда Город, район (Донецкая область) Сателлит, село, поселок, для которых осуществляется выдача Адрес выдачи 03.03.2020 АВДЕЕВСКИЙ Р-Н АВДЕЕВКА ПР. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 28 04-05.03.2020 АВДЕЕВСКИЙ Р-Н АВДЕЕВКА ПР. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 28 06.03.2020 АВДЕЕВСКИЙ Р-Н АВДЕЕВКА ПР. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 28 17.03.2020 ТОРЕЦКИЙ Р-Н ЖЕЛЕЗНОЕ, ПИВДЕННОЕ ЖЕЛЕЗНОЕ, УЛ. ПИОНЕРОВ 14 18-19.03.2020 НОВОАЙДАРСКИЙ Р-Н ТРЕХИЗБЕНКА В тренде Подозрение на коронавирус: стало известно, что с украинскими туристами из Италии УЛ. БУЛАВИНА 3 СТАНИЧНО-ЛУГАНСКИЙ Р-Н ПЕРЕДЕЛЬСКОЕ, ПЕТРОПАВЛОВКА УЛ. МИРА 80 20.03.2020 СЛАВЯНСКИЙ Р-Н СВЯТОГОРСК НЕЗАВИСИМОСТИ 5 24.03.2020 ВОЛНОВАХСКИЙ РАЙОН СТАРОИГНАТЬЕВКА УЛ. ШКОЛЬНАЯ 73 А 25.03.2020 ВОЛНОВАХСКИЙ РАЙОН ГНУТОВО, ПАВЛОПОЛЬ, ПИЩЕВИК, ЧЕРЕНЕКО ГНУТОВО, ЦЕНТРАЛЬНАЯ 25; ПАВЛОПОЛЬ, СИВУХИНА 77; ПИЩЕВИК, АРМЕЙСКАЯ 1; ЧЕРЕНЕКО, ДАЧНАЯ 14 26-27.03.2020 ЯСИНОВАТСКИЙ Р-Н КРАСНОГОРОВКА УЛ. ЛОМОНОСОВА 18 31.03.2020 ВОЛНОВАХСКИЙ РАЙОН ГРАНИТНОЕ УЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦКОГО 42 Реклама

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