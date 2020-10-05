"От увиденного кровь стынет в жилах": ведущие "Сегодня" Елена Кот и Игорь Пупков – о разрушенных войной поселках Донбасса

Телеведущие новостей "Сегодня" на телеканале Украина" Елена Кот и Игорь Пупков вернулись с востока страны.

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В касках и бронежилетах они провели 57 часов в командировке на Донбассе. Тем временем война продолжается уже 57 тысяч часов, или – шесть с половиной лет.

Ведущие хотели напомнить тем, кто забыл, или делает вид, что забыл, о тех людях, чья жизнь разрушила война.

"Этот ужас трудно передать словами", – говорят Елена Кот и Игорь Пупков.

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Его знают только те, кто его пережил и те, кто видел последствия собственными глазами. "Сегодня" рассказывают, о чем просят и как выживают люди в серой зоне, в частности – в Опытном.

"Здесь нет электричества, воды, связи, сюда не приезжают скорые", – рассказывает телеведущая новостей "Сегодня" Елена Кот.

"Пожалуйста, прекратите это безумие, мы ни в чем не виноваты!" – умоляет местная жительница.

"Вот, как долбануло "Градом", без нескольких пальцев осталась, подбородок сшивали, и живот", – показывает на себе результаты одного из обстрелов другая женщина.

"Просим мира! У Господа Бога! У всех людей!" – говорит живущая в серой зоне пенсионерка.

"Если есть ад на земле, то он – здесь. Мы вышли из комфортной студии новостей и отправились на восток. Проехали от юга до севера линии соприкосновения в Донецкой области, чтобы увидеть и показать всей стране, как живут сегодня люди в серой зоне на Донбассе через шесть с половиной лет с начала войны", – говорит Игорь Пупков.

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Слез не сдержать, сердце разрывается от человеческого горя и увиденных разрушений на родной земле.

"Депутатов собирались сюда привезти, но они сюда не приехали", – говорит лидер Национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо.

Пункт назначения – Широкино. Крайняя южная точка на линии соприкосновения в Донецкой области, 770 км от Киева. Кому-то кажется, это слишком далеко, но это очень близко – всего 20 км от Мариуполя. "Сегодня" – на территории, контролируемой украинскими военными, без их сопровождения сюда – нельзя. Телеведущие передвигаются только в бронежилетах и ​​касках, на военном транспорте. Местность – открытая, простреливается, поэтому ехать нужно без остановок.

Ходить можно только дорогами. Территория заминирована, шаг влево или вправо – риск подорваться. Время здесь как будто остановилось. Здесь нет ни одного уцелевшего дома. И ни одного жителя. Когда начались боевые действия, людям дали 20 минут на эвакуацию. Они были уверены, что вернутся, но через шесть лет так и не переступили порога родного дома. Сюда их больше не пускают. Слишком опасно.

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Здесь страшная и гнетущая тишина, но, наверное, спасительная – значит, не стреляют.

В один миг они потеряли все, но самое главное – мирную жизнь. С широкинцами Татьяной и Александром "Сегодня" встречаются в Мариуполе. Родной поселок они видят на видео, снятое журналистами буквально час назад. Называют улицы, вспоминают соседей. В их глазах – море боли, в словах – мольба прекратить их хождения по бюрократическому аду, когда приходится отстаивать свое право на собственность, пенсии, социальные выплаты и просто нормальную жизнь.

"Нам казалось, что после дня съемок в разрушенном Широкино чаша боли наполнена до краев. Пока мы не приехали в Опытное под Авдеевкой, отсюда – считанные километры до передовой. И хотя режим тишины в Донбассе был объявлен два месяца назад, от обстрелов никто не застрахован. Поселок на линии огня, мы снова надеваем бронежилеты и каски", – рассказывает телеведущая новостей "Сегодня" Елена Кот.

Дороги нет, чтобы добраться до Опытного, "Сегодня" едут фактически полем. Видеть ужасные руины жилых домов в Широкино – страшно. Но еще страшнее – увидеть, как в истерзанном войной поселке Опытное буквально на этих руинах живут люди.

"Такое ощущение, что опыты над людьми ставят", – говорит лидер Национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо.

Здесь также нет электричества, воды и связи, и скорая сюда не доезжает. Сейчас обстрелы поутихли, но их жизнь все равно невыносимо тяжелая. Шесть с половиной лет люди живут без света. Они готовят пищу на улице, дома обогревают буржуйками. Здесь нет магазинов. И даже если им доставляют сюда продукты, то их негде хранить – холодильники без электричества не работают.

"Сегодня" идут поселком – от увиденного кровь стынет в жилах. Иссеченные пулями ворота и дома. Оставленные дома зарастают сорняками. Каждый дом – отдельная человеческая трагедия.

"В темноте там бабушка сгорела вместе с домом", – рассказывают местные жители одну из историй.

До войны в Опытном было 800 жителей, осталось 36. Они встречают журналистов приветливо, говорят, что держатся, и хорошо, что больше не стреляют и им не приходится прятаться в сырых и затопленных подвалах. Но через несколько минут едва сдерживают слезы и спрашивают: за что они страдают и просят остановить войну.

"Наверное умрем и мира не дождемся", – говорят жители Опытного.

"Все, от кого зависит мир – должны смотреть эти кадры каждый день! Депутаты, чиновники и политики. Вместо того, чтобы меряться патриотизмом и предвыборными обещаниями, сегодня вы можете реально помочь людям, которые вас об этом молят", – подчеркивает телеведущая новостей "Сегодня" Елена Кот.

"Эти кадры нам удалось снять благодаря Национальной платформе примирения и единства. Как правило, журналистов не пускают в "серую зону" из-за обстрелов. Но команде "Сегодня" удалось туда добраться, – говорит Игорь Пупков.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что украинский парламент обратился к правительству по вопросу ремонта инфраструктуры в тех населенных пунктах на Донбассе, где сложилась критическая ситуация с водоснабжением.

Также мы писали о том, что президент Франции Макрон заявил о сдвигах на переговорах "Нормандской четверки" по Донбассу.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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