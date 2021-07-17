Печаль и боль в наших сердцах. Реакция Украины и мира на катастрофу МН17 над Донбассом

Украинцы выражают свою поддержку и сочувствие семьям погибших, а также надеются, что все виновные будут наказаны

17 июля - годовщина трагедии самолета МН17 / Фото: коллаж "Сегодня"

В субботу, 17 июля, седьмая годовщина трагедии самолета Малайзийских авиалиний MH17, который в 2014 году боевики сбили над Донбассом.

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Украинцы в соцсетях вспоминают о трагедии и выражают соболезнования семьям погибших.

Реакция президента

"Печаль и боль в наших сердцах в седьмую годовщину страшной трагедии и невыразимого преступления, будет помнить весь мир. 298 погибших рейса MH17. Невозможно поверить, что это произошло в современном мире. Сочувствую. Прилагаем все усилия для установления истины. Ответственность – неизбежна" – написал президент Украины Владимир Зеленский.

"Мир и Украина помнят о 298 жертвах "Малайзийских авиалиний". Привлечение к ответственности виновных в катастрофе важно не только для родственников погибших людей, но и для будущих поколений", – подчеркнул президент.

По его словам, сейчас Украина внимательно наблюдает за судебным процессом, который проходит в Нидерландах, и надеется на сотрудничество РФ со следователями по этому делу для выяснения правды и привлечения виновных к ответственности.

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Реакция известных украинцев

"Семь долгих лет продолжается расследование, но с каждым днем мир близится к завершению судебного разбирательства и ожидаемого приговора. Как и в первые минуты трагедии рейса МН17, не сомневаюсь, что истина будет установлена. Наша общая задача – привлечь всех причастных к этому теракту к ответственности" , – пишет пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

"Наша общая ответственность перед памятью погибших, чтобы справедливость торжествовала и российский режим понес ответственность за свое кровавое преступление", – убежден лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

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"7 лет, как Россия совершила военное преступление, сбив над Донбассом самолет MH17 из 298 гражданскими. Это ужасное и античеловечное фото – истинное лицо русского мира, который в данный момент тянут в Украину и страны ЕС", – написал активист Сергей Стерненко.

"При рассмотрении дела в Гааге публикуются сведения о обстрелах украинской территории с территории РФ и многие другие документальные доказательства агрессии против Украины. Именно поэтому объективное рассмотрение и приговор по делу МН-17 должен стать важным документальным подтверждением международного терроризма со стороны РФ", – написал лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк.

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Реакция мира

"Семь лет назад, 17 июля 2014, рейс MH17 был сбит над территорией Донецкой области контролируемыми РФ силами. Россия до сих пор не признала этих фактов. В седьмую годовщину этой трагедии мы призываем РФ признать ответственность в сбивании самолета и полностью сотрудничать со следствием", – отметили в посольстве США.

"Сегодня мы отмечаем падение рейса MH17. 7 лет назад в этом страшном событии погибли 298 невинных мирных жителей 17 национальностей. Наши глубочайшие соболезнования всем семьям и друзьям, которые потеряли своих близких", – сказал посол Нидерландов Дженнес где Мол.

"По количеству погибших эта катастрофа стала крупнейшей в истории авиации с 11 сентября 2001 года, и вошла в десятку крупнейших за все время. Мы требуем справедливости и наказания для всех виновных в сбивании самолета рейса MH17", – обратили внимание в посольстве Украины в Бельгии.

Напомним, что пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированной частью Донетчины 17 июля 2014 года. В результате этой трагедии погибли 298 человек – все пассажиры и экипаж. Международная следственная группа установила, что самолет был сбит российским ЗРК "Бук". Прокуроры и следователи установили подозреваемых в причастности к взбивания "Боинга" и в 2019 году Украина передала уголовные производства коллегам из Нидерландов. Сейчас идет процесс рассмотрения дела по существу в Гааге.

Напомним, что ранее Совместная следственная группа, которая расследовала катастрофу рейса MH17 на Донбассе в 2014 году, отклонила показания двух свидетелей о пуске ракеты будто из зоны Вооруженных сил Украины.

Как уже сообщалось, Гаагский суд начал рассмотрение по существу дела о катастрофе самолета в районе Грабово в Донецкой области и гибели всех 268 человек, находившихся на борту.