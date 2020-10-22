Українська
$ 28,27
33,53
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Певица Чичерина получила "паспорт ДНР": фото

22 октября, 17:57

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Скандальная артистка снова незаконно проникла на территорию Донецкой области

Скандально известная своей поддержкой боевиков Донбасса российская певица Юлия Чичерина стала "гражданкой" так называемой "ДНР".

Реклама

Об этом сообщили в Telegram-канале WarGonzo.

Авторы канала также опубликовали фото, на котором Юлия Чичерина держит в руке "паспорт ДНР". Рядом с ней стоит главарь донецких боевиков Денис Пушилин.

Фото: twitter.com/chicheriyna

Фото: twitter.com/chicheriyna

В тренде
В Черновцах неизвестные пугают пенсионеров листовками о заражении COVID-19 на выборах
Реклама

Напомним, что одиозная певица неоднократно высказывалась в поддержку российской политики в отношении Украины, а также оккупантов Донбасса, и сама приезжала на захваченные территории, где выступала с концертами.

В 2017 году она в очередной раз незаконно посетила Луганскую область, где получила "паспорт ЛНР".

А в этом году она участвовала в съезде партии "За правду" в Москве, участники которой – в том числе, воевавший против ВСУ на Донбассе российский писатель Захар Прилепин и актер Иван Охлобыстин – предложили "вернуть" Донбасс России.

Также смотрите видеосюжет о планах президента Владимира Зеленского создать на Донбассе свободную экономическую зону:

    Подпишись на наш telegram

    Только самое важное и интересное

    Подписаться

    Реклама

    чичерина ОРДЛО
    Читайте Segodnya.ua в Google News

    Реклама

    Новости партнеров

    Загрузка...

    Популярные статьи

    У Зеленского рассказали, зачем Донбассу нужна свободная экономическая зона
    У Зеленского рассказали, зачем Донбассу нужна свободная экономическая зонаЭкономика
    Генерал Кривонос об угрозе вторжения РФ: Тысячи трупов солдат расшатают ситуацию в России
    Генерал Кривонос об угрозе вторжения РФ: Тысячи трупов солдат расшатают ситуацию в РоссииПолитика
    Погрузили как военных и увезли на передовую: видео с депутатами на Донбассе
    Погрузили как военных и увезли на передовую: видео с депутатами на ДонбассеПолитика
    Отопительный сезон под угрозой:
    Отопительный сезон под угрозой: "Нафтогаз" назвал самые проблемные городаЭкономика
    Боевикам на Донбасс гонят эшелоны новых танков из России: разведка сообщила подробности
    Боевикам на Донбасс гонят эшелоны новых танков из России: разведка сообщила подробностиУкраина
    Украинские военные попали под обстрел боевиков на Донбассе
    Украинские военные попали под обстрел боевиков на ДонбассеДонбасс

    Новости партнеров

    Загрузка...
    загрузка...

    Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

    Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

    Принять