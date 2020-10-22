Певица Чичерина получила "паспорт ДНР": фото

Скандально известная своей поддержкой боевиков Донбасса российская певица Юлия Чичерина стала "гражданкой" так называемой "ДНР".

Об этом сообщили в Telegram-канале WarGonzo.

Авторы канала также опубликовали фото, на котором Юлия Чичерина держит в руке "паспорт ДНР". Рядом с ней стоит главарь донецких боевиков Денис Пушилин.

Фото: twitter.com/chicheriyna

Реклама

Напомним, что одиозная певица неоднократно высказывалась в поддержку российской политики в отношении Украины, а также оккупантов Донбасса, и сама приезжала на захваченные территории, где выступала с концертами.

В 2017 году она в очередной раз незаконно посетила Луганскую область, где получила "паспорт ЛНР".

А в этом году она участвовала в съезде партии "За правду" в Москве, участники которой – в том числе, воевавший против ВСУ на Донбассе российский писатель Захар Прилепин и актер Иван Охлобыстин – предложили "вернуть" Донбасс России.

Также смотрите видеосюжет о планах президента Владимира Зеленского создать на Донбассе свободную экономическую зону: