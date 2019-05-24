Почти 20 000 человек получат помощь Рината Ахметова в июне

Продуктовые наборы доставят в 46 населенных пунктов Донбасса

Фото: fdu.org.ua

В июне бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова доставят наборы выживания жителям 46 населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения. Продуктовые наборы получат почти 20 тысяч человек: дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями.

"Людям на Донбассе приходится жить в тяжелейших условиях, и что самое страшное – больше неоткуда ждать помощи. Гуманитарная ситуация остается напряженной, поэтому Фонд Рината Ахметова пятый год продолжает помогать самым нуждающимся. В июне бригады мобильной выдачи доставят продуктовые наборы в ряд населенных пунктов Марьинского, Ясиноватского и Волновахского районов. Кроме того, получить помощь можно будет в стационарных пунктах выдачи, расположенных в Светлодарске (7 июня) и Авдеевке (18 и 21 июня)",– рассказал Михаил Катеринчак, руководитель проекта Фонда.

С начала вооруженных действий Фонд Рината Ахметова выдал более 12 миллионов продуктовых наборов на Донбассе. Благодаря этой помощи спасено свыше миллиона человеческих жизней.

График выдачи помощи в июне:

Дата приезда Город, район (Донецкая область) Сателлит, село, поселок, для которых осуществляется выдача Адрес выдачи 04.06.2019 МАРЬИНСКИЙ Р-Н ГЕОРГИЕВКА, МАКСИМИЛЬЯНОВКА ГЕОРГИЕВКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ 5, МАКСИМИЛЬЯНОВКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ 100 06.06.2019 ВОЛНОВАХСКИЙ РАЙОН НИКОЛАЕВКА УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 59 (ЗДАНИЕ ДК) 07.06.2019 МАРЬИНСКИЙ Р-Н НОВОМИХАЙЛОВКА, ПАРАСКОВИЕВКА, СЛАВНОЕ ЗОРЯНОЕ, ЖЕЛАННОЕ 1 И 2, АЛЕКСАНДРОПОЛЬ НОВОМИХАЙЛОВКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ 64, ПАРАСКОВИЕВКА ЗАРЕЧНАЯ 25, СЛАВНОЕ ТРАКТОВАЯ 2, ЗОРЯНОЕ МИРА 3 11-12.06.2019 ТОРЕЦКИЙ Г/С СЕВЕРНЫЙ, ДРУЖБА, ШУМЫ СЕВЕРНЫЙ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ДК 13.06.2019 ТОРЕЦК Г/С ЩЕРБИНОВКА, ПЕТРОВКА ЩЕРБИНОВКА ВИШНЕВАЯ 33 А 14.06.2019 ЖЕЛЕЗНОЕ, ЮЖНОЕ ЖЕЛЕЗНОЕ ПИОНЕРОВ 14, ЮЖНЫЙ ЧЕРНЫШЕВСКОГО, У ЗДАНИЯ МАГАЗИНА 18.06.2019 МАРЬИНСКИЙ Р-Н БЕРЕЗОВОЕ, СЛАДКОЕ, СТЕПНОЕ, ТАРАМЧУК, ВОДЯНОЕ БЕРЕЗОВОЕ НАБЕРЕЖНАЯ 1 А, СЛАДКОЕ ВЕТЕРАНОВ, ВОДЯНОЕ ПРОЛЕТАРСКАЯ, СТЕПНОЕ ЭНЕРГЕТИКОВ 2 А 20.06.2019 ЯСИНОВАТСКИЙ Р-Н НЕТАЙЛОВО, НЕВЕЛЬСКОЕ, СЕВЕРНЫЙ, ПЕСКИ, ОПЫТНОЕ, ВОДЯНОЕ, ПЕРВОМАЙСКОЕ НЕТАЙЛОВО БЕЗКОРОВАЙНАЯ 2, НЕВЕЛЬСКОЕ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, СЕВЕРНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 30, ВОДЯНОЕ ЮБИЛЕЙНАЯ 21 ОПЫТНОЕ НАУЧНАЯ 21 И ДРУЖБЫ, ПЕРВОМАЙСКОЕ, ПЕСКИ ОЛИМПИЙСКАЯ И СТЕПНАЯ, ПАРКОВАЯ 6 22.06.2019 ВОЛНОВАХСКИЙ РАЙОН ЛЕБЕДИНСКОЕ (в. т.ч. ВОДЯНОЕ), БЕРДЯНСКОЕ, СОПИНО, ПИОНЕРСКОЕ, ПРИМОРСКОЕ БЕРДЯНСКОЕ МОРСКАЯ 11 А, СОПИНО АЗОВСКАЯ 4, ЛЕБЕДИНСКОЕ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 24 (БЫВШАЯ СОВЕТСКАЯ), ПИОНЕРСКОЕ НАБЕРЕЖНАЯ 24, ПРИМОРСКОЕ ШКОЛЬНАЯ 37 А 24.06.2019 ВОЛНОВАХСКИЙ РАЙОН ГРАНИТНОЕ ГРАНИТНОЕ Б.ХМЕЛЬНИЦКОГО 42 25.06.2019 ЯСИНОВАТСКИЙ Р-Н УМАНСКОЕ, ОРЛОВКА, КАМЕНКА, ВЕСЕЛОЕ, ЛАСТОЧКИНО, ТОНЕНЬКОЕ, СЕМЕНОВКА, БЕРДЫЧИ, ПЕТРОВСКОЕ УМАНСКОЕ СОЛНЕЧНАЯ (БЫВШАЯ СВЕРДЛОВА), ОРЛОВКА ЕЛАГИНА 37, ЛАСТОЧКИНО – МАГАЗИН, ТОНЕНЬКОЕ – МАГАЗИН, СЕМЕНОВКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ 50, БЕРДЫЧИ МИРА 30 27.06.2019 МАРЬИНСКИЙ Р-Н МАРЬИНКА МАРЬИНКА ДРУЖБЫ 29

Смотрите также: Фонд Рината Ахметова помогает детям с проблемами слуха:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Почти 20 000 человек получат помощь Рината Ахметова в июне". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"