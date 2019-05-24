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Почти 20 000 человек получат помощь Рината Ахметова в июне

24 мая, 16:30

Продуктовые наборы доставят в 46 населенных пунктов Донбасса

Фото: fdu.org.ua

В июне бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова доставят наборы выживания жителям 46 населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения. Продуктовые наборы получат почти 20 тысяч человек: дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями.

"Людям на Донбассе приходится жить в тяжелейших условиях, и что самое страшное – больше неоткуда ждать помощи. Гуманитарная ситуация остается напряженной, поэтому Фонд Рината Ахметова пятый год продолжает помогать самым нуждающимся. В июне бригады мобильной выдачи доставят продуктовые наборы в ряд населенных пунктов Марьинского, Ясиноватского и Волновахского районов. Кроме того, получить помощь можно будет в стационарных пунктах выдачи, расположенных в Светлодарске (7 июня) и Авдеевке (18 и 21 июня)",– рассказал Михаил Катеринчак, руководитель проекта Фонда.

С начала вооруженных действий Фонд Рината Ахметова выдал более 12 миллионов продуктовых наборов на Донбассе. Благодаря этой помощи спасено свыше миллиона человеческих жизней.

График выдачи помощи в июне:

Дата приезда

Город, район (Донецкая область)

Сателлит, село, поселок, для которых осуществляется выдача

Адрес выдачи

04.06.2019

МАРЬИНСКИЙ Р-Н

ГЕОРГИЕВКА, МАКСИМИЛЬЯНОВКА

ГЕОРГИЕВКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ 5, МАКСИМИЛЬЯНОВКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ 100

06.06.2019

ВОЛНОВАХСКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВКА

УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 59 (ЗДАНИЕ ДК)

07.06.2019

МАРЬИНСКИЙ Р-Н

НОВОМИХАЙЛОВКА, ПАРАСКОВИЕВКА, СЛАВНОЕ  ЗОРЯНОЕ,  ЖЕЛАННОЕ 1 И 2,  АЛЕКСАНДРОПОЛЬ

НОВОМИХАЙЛОВКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ 64, ПАРАСКОВИЕВКА ЗАРЕЧНАЯ 25,

СЛАВНОЕ ТРАКТОВАЯ 2, ЗОРЯНОЕ МИРА 3

11-12.06.2019

ТОРЕЦКИЙ Г/С

СЕВЕРНЫЙ, ДРУЖБА, ШУМЫ

СЕВЕРНЫЙ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ДК

13.06.2019

ТОРЕЦК Г/С

ЩЕРБИНОВКА, ПЕТРОВКА

ЩЕРБИНОВКА ВИШНЕВАЯ 33 А

14.06.2019

ЖЕЛЕЗНОЕ, ЮЖНОЕ

ЖЕЛЕЗНОЕ ПИОНЕРОВ 14,

ЮЖНЫЙ ЧЕРНЫШЕВСКОГО, У ЗДАНИЯ МАГАЗИНА

18.06.2019

МАРЬИНСКИЙ Р-Н

БЕРЕЗОВОЕ, СЛАДКОЕ, СТЕПНОЕ, ТАРАМЧУК, ВОДЯНОЕ

 БЕРЕЗОВОЕ НАБЕРЕЖНАЯ 1 А,

СЛАДКОЕ ВЕТЕРАНОВ,

ВОДЯНОЕ ПРОЛЕТАРСКАЯ,

СТЕПНОЕ ЭНЕРГЕТИКОВ 2 А

20.06.2019

ЯСИНОВАТСКИЙ Р-Н

НЕТАЙЛОВО, НЕВЕЛЬСКОЕ, СЕВЕРНЫЙ, ПЕСКИ, ОПЫТНОЕ, ВОДЯНОЕ, ПЕРВОМАЙСКОЕ

НЕТАЙЛОВО БЕЗКОРОВАЙНАЯ 2, НЕВЕЛЬСКОЕ ЦЕНТРАЛЬНАЯ,

СЕВЕРНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 30,

ВОДЯНОЕ ЮБИЛЕЙНАЯ 21

 ОПЫТНОЕ НАУЧНАЯ 21 И ДРУЖБЫ, ПЕРВОМАЙСКОЕ, ПЕСКИ ОЛИМПИЙСКАЯ И СТЕПНАЯ, ПАРКОВАЯ 6

22.06.2019

ВОЛНОВАХСКИЙ РАЙОН

ЛЕБЕДИНСКОЕ (в. т.ч. ВОДЯНОЕ), БЕРДЯНСКОЕ, СОПИНО, ПИОНЕРСКОЕ, ПРИМОРСКОЕ

БЕРДЯНСКОЕ МОРСКАЯ 11 А,

СОПИНО АЗОВСКАЯ 4,

ЛЕБЕДИНСКОЕ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 24 (БЫВШАЯ СОВЕТСКАЯ),

ПИОНЕРСКОЕ НАБЕРЕЖНАЯ 24, ПРИМОРСКОЕ ШКОЛЬНАЯ 37 А

24.06.2019

ВОЛНОВАХСКИЙ РАЙОН

ГРАНИТНОЕ

ГРАНИТНОЕ Б.ХМЕЛЬНИЦКОГО 42

25.06.2019

ЯСИНОВАТСКИЙ Р-Н

УМАНСКОЕ, ОРЛОВКА, КАМЕНКА, ВЕСЕЛОЕ, ЛАСТОЧКИНО,  ТОНЕНЬКОЕ,   СЕМЕНОВКА, БЕРДЫЧИ,  ПЕТРОВСКОЕ

УМАНСКОЕ СОЛНЕЧНАЯ (БЫВШАЯ СВЕРДЛОВА),

ОРЛОВКА ЕЛАГИНА 37,

ЛАСТОЧКИНО – МАГАЗИН, ТОНЕНЬКОЕ  – МАГАЗИН, СЕМЕНОВКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ 50, БЕРДЫЧИ МИРА 30

27.06.2019

МАРЬИНСКИЙ Р-Н

МАРЬИНКА

МАРЬИНКА ДРУЖБЫ 29

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