Знать правду о Донбассе: Фонд Рината Ахметова делится опытом с европейскими коллегами

Деятельность Фонда Рината Ахметова получила высокую оценку европейских благотворителей

Правда. На конференции Фонд рассказал о беде жителей региона. Фото: fdu.org.ua

На этой неделе Фонд Рината Ахметова принял участие в 30-й конференции Европейского центра фондов (EFC) — организации, которая объединяет более 500 крупнейших европейских и международных благотворительных организаций. Основной задачей EFC является поиск ответов на глобальные социальные вызовы современности. Кроме того, конференция стала площадкой для обмена опытом и новейшими стандартами филантропии среди международных благотворителей, которые они затем внедряют в своих странах. Фонд смог предложить мировому сообществу свой уникальный опыт спасения людей в условиях кризиса вооруженного конфликта.

Внимание

Как отметила Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда, главная цель участия в конференции — привлечь как можно больше внимания мирового сообщества к востоку Украины. Она напомнила, что гуманитарная ситуация на Донбассе продолжает ухудшаться, из-за чего почти 4 миллиона человек по-прежнему остро нуждаются в помощи. Более миллиона из них — пожилые люди старше 60 лет. По данным ООН, Украина занимает лидирующее место в мире по числу пожилых людей, пострадавших от вооруженного конфликта в одной стране.

"Фонд Рината Ахметова — единственный в Украине — на протяжении пяти лет системно и масштабно помогает наиболее нуждающимся мирным жителям Донбасса: старикам, детям, людям с инвалидностью. Благодаря этому спасены жизни более миллиона человек. Более миллиона человек знают, что их не оставили в беде. Не оставили один на один с конфликтом. Каждый день помощь продолжает поступать. Потребность в ней остается крайне высокой. Об этом говорят последние исследования Киевского международного института социологии. Так, 92% опрошенных жителей линии соприкосновения сказали, что Ринат Ахметов помогает выжить физически и психологически", — рассказала Наталья Емченко.

Признание

Фонд уже в третий раз принимает участие в конференции EFC, и каждый раз его деятельность получает признание и высокую оценку европейских благотворителей.

"Я очень впечатлен работой Фонда. Самое главное в его работе — сфокусированность. Это очень важно — иметь свой план, понятный для остальных, выделять на него ресурсы, которые к тому же из частного источника. Для Украины это очень важная деятельность, ведь пока в этой стране, как и во всей Восточной Европе, филантропии недостаточно. Особенно важна эта помощь для людей, которые проживают в зоне вооруженного конфликта и нуждаются во внимании", — отметил Герри Салоле, директор Европейского центра фондов (EFC).

Кроме того, Фонд открывает для европейцев ужасающую правду о вооруженном конфликте на Донбассе. Например, в прошлом году в рамках конференции Европейского центра фондов была представлена фотокнига "Донбасс и Мирные", изданная Фондом. Интерес к фотокниге был достаточно высок. Важно, чтобы тема конфликта на Донбассе не исчезла с международных радаров.

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