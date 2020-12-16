Под обстрелами, без тепла и лекарств: как работают медики на Донбассе

Ежедневно медики в прифронтовых городах работают под обстрелами, без тепла и света, а иногда – и без лекарств.

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Корреспондент "Сегодня" побывал в Трехизбенке, который находится прямо на линии фронта и пообщался с теми, кто несмотря на все продолжает спасать человеческие жизни.

Семейный доктор приезжает в Трехизбенку раз в неделю, а на осмотр пациента – есть всего несколько минут. За полдня успевает осмотреть более двух десятков пациентов.

"Постоянный страх перед обстрелами сказывается на здоровье – говорит доктор. За годы войны количество диабетиков выросло в четыре раза. Онкобольных – в разы больше, чем на мирной территории. Здесь у каждого – существуют истории о самых страшных моментах войны", – рассказывает корреспондент.

Видео: Сегодня

Амбулатория обслуживает пять прифронтовых поселков. Лилия Швец работает фельдшером полтора десятка лет. Говорит – до войны здесь даже лечили зубы. Жуткая на вид еще советская бормашина до сих пор на месте. И включать ее – опасно.

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"Пациентка села, стоматолог включил, и только к ней – как бабахнет ее током! Выяснилось, осколком, который улетел, повредило заземления, и теперь мы никого не пускаем на это кресло", – говорит фельдшер.

В амбулатории и в данный момент существуют все необходимое. Даже аппарат для телемедицины. И всем этим обязаны благотворителям.

Сколько в Трехизбенке болеет ковидом – никто не знает. ПЦР-тестов здесь не делают. А в Новоайдар ехать – дорого. Пятьдесят километров дороги обойдутся по меньшей мере в 400 гривен. Болеют – молча, чтобы соседи не чурались. А осенью, когда снова открыли КПВВ в Станице Луганський – стало еще хуже.

Когда война дошла к Трехизбенке, все врачи – разбежались. И Лиля и две медсестры остались единственными медиками в округе. Спасали и гражданских, и военных.

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