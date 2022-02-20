Поленились даже сменить ракурс. Боевики попались на очередном фейке – фото

В Сети разоблачили вранье боевиков – оккупанты сняли два видео на одном и том же месте, появились доказательства

Боевики сняли два фейка в с одним и тем же ракурсом / Фото: Коллаж: Сегодня

Боевики так называемой "ДНР" попались на очередных фейках. Они сняли, как якобы обезвредили "группу украинских диверсантов", однако вскоре опубликовали фото с таким же домом на фоне.

Об этом пишет Stopfake.

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На первом видео оккупанты рассказывали, как "поймали и обезвредили" украинскую ДРГ, которая якобы планировала совершить взрывы на объектах инфраструктуры.

Фото: Stopfake

Параллельно в Telegram-каналах так называемой "ДНР" появились видео с поврежденными домами жителей Донецка якобы в результате обстрелов со стороны ВСУ. Как оказалось, на обоих видео был один и тот же дом.

Фото: Stopfake

Если сравнить две записи, можно заметить такие сходства:

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фасад домов идентичен (на обоих видео видим на доме спутниковую тарелку);

газовая труба;

на обоих видео есть зеленое железное ограждение, дальше стоят железные фигурные ворота и забор "под камень".

Фото: Stopfake

Кроме того, из записи Telegram-канала WarGonzo видно, как боевики стреляют в направлении дома, которое в другом видео, по утверждению пропагандистов, пострадало от выстрелов ВСУ.

Фото: Stopfake

При этом на записи "спецоперации" отчетливо видно и слышно, как отдается приказ на выстрел из РПГ по зданию.

Фото: Stopfake

Оккупанты обвинили ВСУ в обстрелах на Донбассе

Российские оккупанты снова распространили информацию о том, что Донбасс якобы обстреливают военные ВСУ. Однако на самом деле все это очередной фейк. В частности, боевики написали, что украинские военные якобы с полуночи 20 февраля 17 раз обстреляли территорию "ДНР", в том числе и окраины Донецка.

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Однако офицер ВСУ Анатолий Штефан сообщил, что украиские военные соблюдают Минские договоренности и нормы международного гуманитарного права, не планируют наступательных операций или обстрелов мирных жителей.