Полінувалися навіть змінити ракурс. Бойовики попалися на черговому фейку – фото

У Мережі викрили брехню бойовиків – окупанти зняли два відео на тому самому місці, з'явилися докази

Бойовики зняли два фейки з одним і тим же ракурсом / Фото: Колаж: Сьогодні

Бойовики так званої "ДНР" попалися на чергових фейках. Вони зняли, як начебто знешкодили "групу українських диверсантів", проте незабаром опублікували фото з таким самим будинком на тлі.

Про це пише Stopfake.

Реклама

На першому відео окупанти розповідали, як "зловили та знешкодили" українську ДРГ, яка нібито планувала вчинити вибухи на об'єктах інфраструктури.

Фото: Stopfake

Паралельно в Telegram-каналах так званої "ДНР" з'явилися відео з пошкодженими будинками донеччан нібито внаслідок обстрілів з боку ЗСУ. Як виявилося, на обох відео був один і той же будинок.

Фото: Stopfake

Якщо порівняти два записи, можна побачити такі подібності:

Реклама

фасад будинків ідентичний (на обох відео бачимо на будинку супутникову тарілку);

газова труба;

на обох відео є зелена залізна огорожа, далі стоять залізні фігурні ворота та паркан "під камінь".

Фото: Stopfake

Крім того, із запису Telegram-каналу WarGonzo видно, як бойовики стріляють у напрямку будинку, який в іншому відео, за твердженням пропагандистів, постраждав від пострілів ЗСУ.

Фото: Stopfake

При цьому на записі спецоперації чітко видно і чутно, як віддається наказ стріляти з РПГ по будівлі.

Фото: Stopfake

Окупанти звинуватили ЗСУ в обстрілі на Донбасі

Російські окупанти знову поширили інформацію про те, що Донбас нібито обстрілюють військові ЗСУ. Проте насправді це черговий фейк. Зокрема, бойовики написали, що українські військові нібито з півночі 20 лютого 17 разів обстріляли територію ДНР, у тому числі й околиці Донецька.

Реклама

Проте офіцер ЗСУ Анатолій Штефан повідомив, що українські військові дотримуються Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права, не планують наступальних операцій або обстрілів мирних жителів.