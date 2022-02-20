Взрывов все больше, но эвакуироваться жители не спешат. Что сейчас происходит в Донецке

Жители временно оккупированного Донецка все чаще слышат звуки взрывов. Боевики предлагают жителям города эвакуироваться, но делают это далеко не все.
Об этом сайту "Сегодня" рассказала местная жительница.
"Эвакуация предложена, идет, но, например я с семьей, даже при наличии жилья в России, решила остаться и переждать. Так же решили многие мои знакомые. Уехал лишь один приятель, который при солидных деньгах", – сказала женщина.
Жительница Донецка уточнила, что по городу ходит транспорт, но реже, чем обычно.
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"Вижу из окна как едет трамвай с людьми. Слышала, что на окраинах транспорт в дефиците, там утюжат обстрелами. В городе закрыты школы и садики. Магазины, рынки и больницы работают",- добавила она.
Что известно об эвакуации?
- 18 февраля власти так называемых республик "ЛДНР" объявили об эвакуации жителей региона в российские города. Планируется, что якобы будет вывезено около 700 тысяч человек.
- Однако в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, якобы в Кремле ничего не знают об эвакуации из Донбасса и о том, что сейчас там происходит.
- После этого в Донецке возле банкоматов образовались большие очереди. С самого утра местные жители ринулись снимать свои накопленные сбережения. Люди не хотят остаться без средств к существованию.
- Мы узнали, как на оккупированных территориях объявляют об эвакуации. В Кировском районе оккупированного Донецка боевики ездят на пожарной машине, а из громкоговорителей звучат объявления.
- Жителям Донбасса, которых эвакуировали в Россию, никак не могут предоставить жилье и нормальные условия для проживания. Людям приходиться стоять в длинных очередях, но затем им говорят, что мест нет.